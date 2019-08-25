Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayeti
Son Dakika Güncel Haber

Emine Bulut cinayeti

44 dakika önce

Kırıkkale'de eşi tarafından katledilen Emine Bulut için Nusaybin ilçesinde siyah pankart taşındı.

Emine Bulut cinayeti, System.String[]

Kırıkkale'de eşi tarafından katledilen Emine Bulut için Nusaybin ilçesinde siyah pankart taşındı.

Galatasaray Nusaybin Basketbol Okulu kız ve erkek takımları arasında hazırlık maçı yapıldı. Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapılan maça sporcular ellerinde taşıdıkları siyah pankart üzerinde "Anne Lütfen Ölme... Emine Bulut" pankartıyla çıktı.

Galatasaray Nusaybin Basketbol Koordinatörü İzzettin Macit, yaptıkları hazırlık maçına Emine Bulut'u anarak çıktıklarını söyledi.

Macit, "Emine Bulut'un o çığlığı ile tüm öldürülen kadınların çığlığını duyduk. Biz de Galatasaray Nusaybin Basketbol okulu olarak kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Emine Bulut pankartıyla çıktık. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız." dedi.

Galatasaray, Emine Bulut, basketbol, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun
Emine Bulut'un annesi isyan etti: Çocuk 'ambulans çağırın' diyor, onlar çekim yapıyor Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa paylaşımı! Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 15:36:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]