Emine Bulut cinayeti

Kayseri'de, Erciyes Kadın Platformu üyeleri, Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesini protesto etti.

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi.

Erciyes Kadın Platformu çatısı altındaki 36 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri adına konuşan Pozitif Aile ve Kadın Derneği Başkanı Zübeyde Özgen, art arda yaşanan kadın cinayetlerinin sadece toplumun huzurunu bozmakla kalmadığını, aynı zamanda ülkenin geleceğini de tehdit ettiğini söyledi.

Özgen, bu bağlamda kadın sorunlarının fiziksel ve duygusal şiddet, taciz, tecavüz, farklı alanlarda mobing uygulaması, adalet, eşitlik, güvenlik ve istihdam gibi farklı alanlarda da çok sayıda problemi doğurduğuna tanık olduklarını belirtti.

Türkiye'de bir yandan küçücük çocuğun gözü önünde annesi Emine Bulut'un katledilmesinin acısını yaşarken, diğer yandan da canı yanan anne Hacire Akar'ın azim ve sebatla terör örgütünü tek başına dize getirebileceğini hayranlıkla izlediklerini anlatan Özgen, kadınlara şiddet konusunda atılan olumlu adımlar ve yapılan çalışmalar olduğunu ancak bunların tek başına yeterli gelmediğini kaydetti.

Kadınların sahip olduğu statü, yaşam tarzları, hak ve özgürlükleri, mensup olduğu milletin gelişmişlik düzeyinin ve ülke potansiyelinin en önemli göstergesi olduğunu inkar etmediklerini aktaran Özgen, "Sevgi, saygı temelli değerler eğitimi ile yola çıkıp kadınıyla erkeğiyle toplumu yeniden inşa etmeli, evlatlarımızı yetiştirirken, cennetin anaların ayakları altında olduğunu, en hayırlı insanın kadınlara en iyi davrananlar olduğunu ve yine kadınların erkeklere Allah'ın emaneti olduğunu hayata geçirmeliyiz. Bunu özellikle erkek evlatlarımızı yetiştirirken düstur edinmemiz gerekiyor ve bu noktada erkeklere büyük görev düşüyor." diye konuştu.