Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayeti Avrupalı Türk kadınlar ayaklandırdı: "Şerefsizini ifşa et" kampanyası
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Emine Bulut cinayeti Avrupalı Türk kadınlar ayaklandırdı: "Şerefsizini ifşa et" kampanyası

1 saat önce

Fransa'da yaşayan, taciz, tecavüz ve şiddete maruz kalan Türk kadınlar "Şerefsizini ifşa et" etiketiyle sosyal medyada kampanya başlatarak başlarından geçen olayları anlattı.

Emine Bulut cinayeti Avrupalı Türk kadınlar ayaklandırdı:

"Psikolojik baskı altında kaldım, hep korku içinde yaşadım, babam eve arkadaşlarını getiriyordu, alkol ve uyuşturucu vardı. Öğretmen olan dedem ise okumuş olmasına rağmen anneanneme şiddet uyguluyordu. Annem hep yalnız yaşadı, depresyona girdi, ilaç kullandı, iki kocasından da boşandı."...


Emine Bulut cinayetinden psikolojik olarak etkilenen İlayda Önder, cinsel, fiziksel, psikolojik taciz ve tecavüzlere karşı "#balancetonserefsiz" yani "Şerefsizini ifşa et" etiketiyle sosyal medyada kampanya başlattı.

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Emine Bulut, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30 
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