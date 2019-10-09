Emine Bulut cinayeti davası

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Emine Bulut'un katil zanlısının, yargılandığı davada iyi hal indiriminden yararlanmak için kendisine ağır hakaret edildiği iddialarında bulunduğunu söyledi.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanarak öldüren Emine Bulut cinayeti davasını takip etmek için Kırıkkale Adalet Sarayı'na gelen Taşcıer, "Bugün tüm Türkiye'yi derinden etkileyen, 10 yaşındaki kızının önünde canavarca öldürülen Emine Bulut" cinayetine ilişkin davanın ilk duruşmasını takip ettiklerini belirtti.

Bu ülkede daha fazla kadın cinayetinin yaşanmamasını istedikleri ifade eden Taşcıer, şöyle konuştu:

"Ancak bugün mahkemede şahit olduğumuz ifade bunun bir an önce önleminin alınması gereken bir nokta olduğunu bir kez daha hatırlattı. Katil zanlısı burada da iyi hal indiriminden yararlanmak için kendisine ağır hakaret edildiği iddialarında bulundu. Artık erkekler tarafından öldürülen kadınların katil zanlılarının haksız tahrik indiriminden yararlanmalarını istemiyoruz. Sadece eylül ayında 53 kadın cinayeti yaşandı. 2018'de 440 kadınımız erkekler tarafından katledildi. Bu nedenle artık ilk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinin uygulanmasını ve uygulanması noktasında takip edilmesini istiyoruz."

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkan Yardımcısı Kadriye Ünler de toplumda kadına yönelik cinayet ve toplumsal infiale neden olacak bu olayda parti olarak duyarsız kalamayacaklarını dile getirdi.

Genel başkanlarının bu aileyi ziyaret eden tek parti lideri olduğunu savunan Ünler, "Türkiye'de kadına yönelik şiddet son 6-7 yıldır dikkate değer bir biçimde arttı. Şu anda Türkiye'deki en büyük problem, bu tarz verilerin, kadına yönelik cinayetlerin kesinlikle devlet tarafından istatistiksel bir veri olarak tutulmaması. Bu konuda TBMM'ye en kısa zamanda soru önergesi sunacağız." ifadelerini kullandı.

Emine Bulut'un avukatlarından Turgay Özcan ise burada kadın olmak sıfatıyla bu fiilin işlenmesi erkekler olarak da canlarını acıttığını söyledi.

"Savunma iftira üzerine olamaz"

Bu davayı Haluk Levent ve Ahbap Platformu'nun avukatları olmak sıfatıyla ekip olarak katıldıklarını dile getiren Özcan, şunları söyledi:

"Emine Bulut ve ailesini, avukatları olarak biz temsil ettik. Davada Fedai Varan'ın açıklamalarına baktığımız zaman kendisini savunacak hiçbir şeyi ortaya koyamadığından susma hakkını kullandı. Dosya kapsamına baktığımız zaman da kendisinin yapmış olduğu fiilin savunulacak hiçbir yanı yoktu. Önceki savunmalarına baktığımız zamanda karşımıza şu çıkmıştır. Savunma, iftira üzerine olamaz. Savunma altında Emine Bulut ve ailesine iftira atma yoluna gitmişti. 8 tanığın ifadelerinde Emine Bulut'un hiçbir şekilde katledilmeyi hak etmediğini ortaya koydu. Bu davayı bir ekip olarak takip ettik."

Öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar da "Kızım Ceren Damar'ın aklını, ilkelerini, mücadele ruhunu ve azmini temsil etmek üzere burada bulunuyorum. Milletin gözü önünde, çocuğunun yanı başında ve toplumun gözünün içerisine baka baka öldürüldü. Acı olan şu ki, öldürülen Emine Bulut ancak öldürülen toplum, insanlık. Bugün bu nedenle buradayım." dedi.