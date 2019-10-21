Emine Bulut cinayeti davasında karar
1 saat önce
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:46
Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Hakim, sanık Varan'ın avukatının 5 maddelik talebini reddetti Emine Bulut'un katili, son sözünü soran hakime "Adil yargılanmıyorum" dedi Altın haftaya yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları