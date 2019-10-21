Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayeti davasında karar
Son Dakika Ekonomi Emine Bulut cinayeti davasında karar

Emine Bulut cinayeti davasında karar

1 saat önce

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Emine Bulut cinayeti davasında karar, System.String[]

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Emine Bulut, Kırıkkale, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:46 
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Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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