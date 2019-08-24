Son Dakika Haberleri: Emine bulut cinayeti ve kadına şiddet, bursa'da protesto edildi
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Emine bulut cinayeti ve kadına şiddet, bursa'da protesto edildi

1 saat önce

KIRIKKALE'de Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürülmesi, CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından protesto edildi.

Emine bulut cinayeti ve kadına şiddet, bursa'da protesto edildi, System.String[]

KIRIKKALE'de Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürülmesi, CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından protesto edildi. Basın açıklaması yapan CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula, "Biz ölmek istemiyoruz" dedi.

Kent Meydanı'nda gerçekleşen protestoya, kadınların yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Pamuk Ateşli ile CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, katıldı. Protesto grubu adına basın açıklaması yapan CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. " Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz" diyen Özkula, şöyle devam etti:

"Yetmedi mi artık bu kadar kadının ölmesi? Biz bu ülkenin erkek adaletine dayanamıyoruz. 'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz' dedikçe onlarca eksiliyoruz. Dün sadece Emine Bulut'un haykırışını izledik ama 2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadın da 'Ölmek istemiyorum' diye haykırdı. Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bitmeyecek. Biz iyi hal indirimi istemiyoruz, tahrik indirimi istemiyoruz, biz ölmek istemiyoruz. Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız."

Grup, 15 dakikalık oturma eyleminin ardından dağıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Emine Bulut, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:30 Kaynak: DHA
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