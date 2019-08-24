Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayetine tepki
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Emine Bulut cinayetine tepki

1 saat önce

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hava Rendeci, çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u katleden kişiye en ağır cezanın verilmesi gerektiğini belirtti.

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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hava Rendeci, çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u katleden kişiye en ağır cezanın verilmesi gerektiğini belirtti.

Rendeci, yaptığı yazılı açıklamada, Emine Bulut cinayetinin bütün insanlığın ayıbı olduğuna işaret etti.

Artık verecek bir canları kalmadığını vurgulayan Rendeci, şunları kaydetti:

"Emine Bulut'u küçücük yavrusu önünde katleden caniye en ağır ceza verilmelidir. Küçük yavrusu önünde katledilen Emine Bulut, hepimizin sessiz çığlığıdır. İnsanlığın kendisini sorgulaması gereken bir süreçtir. Bu cani, hepimizin canını yakmıştır. Bu cani sadece Emine Bulut'un değil, hepimizin canına kastetmiştir. Bu caniye verilecek en büyük ceza, kadınlarımıza kastetmiş canilere verilecek cezadır. Kadınımıza yapılan bu caniliğin hiçbir hafifletici sebebi olamaz. Yargının bunu göz önünde bulundurması en büyük arzumuzdur. Kadını katleden bir zihniyetin gerekçesi de hafifletici sebepleri de olamaz, olmamalıdır. Bugünden sonra Emine bizim de çığlığımız olacaktır. Kadın cinayetleri sona erene kadar Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları olarak sesimizi daha gür şekilde dile getireceğiz."

Emine Bulut, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:04 Kaynak: AA
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