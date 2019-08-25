Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayetine tepki
Son Dakika Güncel Haber

Emine Bulut cinayetine tepki

1 saat önce

Vatan Partisi üyesi bir grup kadın, Kırıkkale'de Emine Bulut'un ayrıldığı eşi tarafından hunharca öldürülmesini ve kadına yönelik şiddeti basın açıklamasıyla protesto etti.

Emine Bulut cinayetine tepki, System.String[]

Vatan Partisi üyesi bir grup kadın, Kırıkkale'de Emine Bulut'un ayrıldığı eşi tarafından hunharca öldürülmesini ve kadına yönelik şiddeti basın açıklamasıyla protesto etti.

Meşrutiyet Caddesi'ndeki Vatan Partisi İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, "Emine Bulut son olsun" yazılı pankart ve "Evde, işte, yolda eşitsizliğe son ver", "Eğitim seferberliğiyle yeniden cumhuriyet kültürü" yazılı dövizler taşıyarak, "Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganı attı.

Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Bulut'un ölmeden önce attığı çığlıkla bütün kadınların sesi olduğunu belirtti.

Ayvalı, kadına yönelik şiddetin temel sebeplerinden birinin toplumdaki cinsiyet eşitsizliği olduğunu ifade etti.

"Hacire annemizin yanındayız"

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunun dağa kaçırıldığı gerekçesiyle eylem yapan anne Hacire Akar ve beraberindekilere HDP'lilerce şiddet uygulanmasına da tepki gösteren Ayvalı, "Oğlunu PKK'dan kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire anneye HDP'liler tarafından yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Evladının derdine düşen savunmasız bir kadına şiddet uygulayanların meydanlarda şiddet karşıtı sloganlar atmasının hiçbir önemi yoktur." diye konuştu.

Emine Bulut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun
Emine Bulut'un annesi isyan etti: Çocuk 'ambulans çağırın' diyor, onlar çekim yapıyor CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü Eşinin şiddetinden kaçtı, hapis hayatında ölümü bekliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:42:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayetine tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]