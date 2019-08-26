Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayetine tepki
Son Dakika Güncel Haber

Emine Bulut cinayetine tepki

1 saat önce

CHP Karaman İl Kadın Kolları üyeleri, Kırıkkale'de Emine Bulut'un ayrıldığı eşi tarafından hunharca öldürülmesini ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.

CHP Karaman İl Kadın Kolları üyeleri, Kırıkkale'de Emine Bulut'un ayrıldığı eşi tarafından hunharca öldürülmesini ve kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Cumhuriyet Parkında düzenlenen eylemde konuşan CHP Karaman Kadın Kolları İl Başkanı Gülsen Kayserilioğlu, Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna, her gün korkunç örneklerle tanık olduklarını söyledi.

Her gün onlarca kadının erkek şiddetine maruz kaldığını ifade eden Kayserilioğlu, şunları kaydetti:

"Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz lazım. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek. Bilinsin ki, kimse bu cinayetten kendini aklayamaz. Kadın düşmanı politikalarla her gün karşımıza çıkanlar, hakim karşısına jilet gibi takım elbisesiyle çıktığı için kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar, kadınları korumayan, haklarımıza saldıranlar bu cinayete ortaktır."

Eyleme CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Emine Bulut, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öztrak'tan 'Hayatımda böyle tatil yapmadım' diyen Erdoğan'a: Geçen hafta neredeydi, yazlık sarayda kimleri kabul etti?
CHP ilçe başkanının "HDP kardeş partimizdir" açıklaması tepki gördü Haluk Levent, Emine Bulut'un kızını görüntülü arayarak yüzünü güldürdü Kadın avukat eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun önünde darbedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 19:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayetine tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]