Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayetine tepki için sokakta sahne aldılar
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Emine Bulut cinayetine tepki için sokakta sahne aldılar

32 dakika önce

Emine Bulut cinayetine tepki için sokakta sahne aldılarDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir grup genç, Emine Bulut cinayetine tepki göstermek için tiyatro oyunu sahneleyip şarkı söyledi.

Emine Bulut cinayetine tepki için sokakta sahne aldılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir grup genç, Emine Bulut cinayetine tepki göstermek için tiyatro oyunu sahneleyip şarkı söyledi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokak'ta dün gece, Emine Bulut cinayeti heykel performansı ile sahnelendi. Kadın, insan, çocuk, hayvan, ağaç cinayetlerine ve şiddete tepki çekmek için sokakta sahne alan Çocuklar Üşümesin Yardım Platformu ve Bilinç6uçuk Tiyatro Topluluğu, toplumsal sıkıntıları ve acıları konu alarak insanları bilinçlendirmek amacıyla tiyatro gösterisi sergiledi. Oyun sonrası izleyicilere seslenen Gülçin Sevinç, cinayet ve tecavüze karşı dimdik duracaklarını belirtti. Sevinç, "Kadın, insan, çocuk, hayvan, ağaç olarak ölmek istemiyoruz. Çocuklar Üşümesin Yardım Platformu ve Bilinç6uçuk Tiyatro Topluluğu olarak cinayet ve tecavüzlere karşı dimdik duracağız. Sanatımızı alıp, isyanımızı sokaklara taşıyacağız. Her zaman bas bas bağırıp kadın, insan, çocuk, hayvan, ağaç cinayetlerine ve şiddete hayır diyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından sahnelenen oyun, evredeki vatandaşlar tarafından alkışlanarak desteklendi.

Emine Bulut, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:33 Kaynak: İHA
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