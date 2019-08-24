Emine Bulut cinayetine tepkiler

Mersin'de kadınlar, Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesini protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Kentte faaliyette bulunan bazı kadın platformları üyeleri Özgecan Aslan Meydanı'nda toplandı. "Ölmek istemiyoruz", "Anne lütfen ölme", "Cinayete dur de" ve "Kadına şiddete hayır" yazılı dövizler taşıyan grup, Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesini kınadı.

Grup adına açıklama yapan Yasemin Avcı, kadınların ölmemek için mücadele ettiğini belirterek, kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiğini söyledi.

Bir süre slogan atan grup daha sonra dağıldı.

Basın açıklamasına CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de destek verdi.