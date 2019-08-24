Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayetine tepkiler
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Emine Bulut cinayetine tepkiler

33 dakika önce

Mersin'de kadınlar, Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesini protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Mersin'de kadınlar, Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesini protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Kentte faaliyette bulunan bazı kadın platformları üyeleri Özgecan Aslan Meydanı'nda toplandı. "Ölmek istemiyoruz", "Anne lütfen ölme", "Cinayete dur de" ve "Kadına şiddete hayır" yazılı dövizler taşıyan grup, Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesini kınadı.

Grup adına açıklama yapan Yasemin Avcı, kadınların ölmemek için mücadele ettiğini belirterek, kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiğini söyledi.

Bir süre slogan atan grup daha sonra dağıldı.

Basın açıklamasına CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de destek verdi.

Emine Bulut, Kırıkkale, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:51 Kaynak: AA
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