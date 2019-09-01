Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayetine tepkiler
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Emine Bulut cinayetine tepkiler

4 saat önce

Amasya'da kadınlar, Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Amasya'da kadınlar, Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanya ile bir araya gelen kadınlar, İstasyon Köprüsü'nde toplanıp ellerindeki döviz ve afişlerle Çelebi Mehmet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kadınlar adına açıklama yapan Serap Saygılı, Emine Bulut cinayetinin herkesi çok sarstığını, bunu protesto etmek için sosyal medyadan haberleşip buluştuklarını söyledi.

Kadın cinayetlerine tepkisiz kalınmaması gerektiğini belirten Saygılı, "O kadının ya da kızının yerinde hepimiz olabilirdik. Konuşulacak söyleyecek çok şey var. Biz bu son olsun dedikçe daha fazla oluyor. Kimse sessiz kalmasın, kimse cesaretini kaybetmesin. Bundan sonrası için her zaman sesimizi çıkarmaya hazır olacağız." dedi.

Kadınlar, "Emine Bulut ölümsüzdür" diye slogan atıp dağıldı.

Emine Bulut, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:40 Kaynak: AA
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