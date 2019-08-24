Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayetinin övülmesine soruşturma
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Emine Bulut cinayetinin övülmesine soruşturma

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Boşanmış Mağdur Babalar Derneği" adlı sosyal medya hesabında Emine Bulut'un eski eşince öldürülmesini öven Muhammet Özen hakkında, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı.

Emine Bulut cinayetinin övülmesine soruşturma, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Boşanmış Mağdur Babalar Derneği" adlı sosyal medya hesabında Emine Bulut'un eski eşince öldürülmesini öven Muhammet Özen hakkında, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Özen'in "Boşanmış Mağdur Babalar Derneği" adlı sosyal medya hesabından cinayete ilişkin bir haberi paylaştığını ve cinayeti över nitelikte yorumlar yazdığını belirledi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Nilgün Kürkaya paylaşımla ilgili re'sen tutanak tuttu ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 214. ve 215. maddelerinde düzenlenen "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlattı.

TCK'nin 214. maddesi "Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır", 215. maddesi ise "İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.

Emine Bulut, Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:20 Kaynak: AA
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