Son Dakika Haberleri: Emine Bulut davası: Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinaf edecek
Son Dakika Dünya Emine Bulut davası: Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinaf edecek

Emine Bulut davası: Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinaf edecek

1 saat önce

Eminet Bulut'u boğazından bıçaklayarak öldüren eski eşi Fedai Varan hakkında hiçbir ceza indirimi uygulanmadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanığın "canavarca hisle" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" cezası almaması eleştirilere neden oldu.

Emine Bulut davası: Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinaf edecek, System.String[]

Emine Bulut'u boğazından bıçaklayarak öldüren eski eşi Fedai Varan hakkında hiçbir ceza indirimi uygulanmadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanığın "canavarca hisle" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" cezası almaması eleştirilere neden oldu.


Kamuoyunda büyük tepki toplayan Emine Bulut cinayetinin karar duruşması pazartesi günü Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. "Canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sanık Fedai Varan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Emine Bulut, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:48 
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