Emine Bulut davası ertelendi
48 dakika önce
Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Hakim, duruşma tarihini 21 Ekim saat 09.00 olarak belirledi.
(İHA)
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