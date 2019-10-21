Emine Bulut davasında karar açıklandı: Fedai Varan'a mübebbet hapis cezası verildi
1 saat önce
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:16
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