Son Dakika Haberleri: Emine Bulut davasında karar açıklandı: Fedai Varan'a mübebbet hapis cezası verildi
Son Dakika Dünya Emine Bulut davasında karar açıklandı: Fedai Varan'a mübebbet hapis cezası verildi

Emine Bulut davasında karar açıklandı: Fedai Varan'a mübebbet hapis cezası verildi

1 saat önce

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Emine Bulut davasında karar açıklandı: Fedai Varan'a mübebbet hapis cezası verildi, System.String[]

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

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Emine Bulut, Kırıkkale, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:16 
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