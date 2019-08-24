Son Dakika Haberleri: Emine bulut için oturma eylemi (2)
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Emine bulut için oturma eylemi (2)

6 dakika önce

ZONGULDAK'TA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİKırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede hayatını kaybetmesinin ardından cinayete, Zonguldak'tan da tepkiler yükseldi.

Emine bulut için oturma eylemi (2), System.String[]

ZONGULDAK'TA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ
Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede hayatını kaybetmesinin ardından cinayete, Zonguldak'tan da tepkiler yükseldi. Zonguldak Kadın Platformu Üyeleri, Madenci Anıtı'nda ellerinde döviz ve pankartlarla toplanarak kadına yönelik şiddeti kınadı. Platform üyesi yaklaşık 100 kadın 'Ölmek İstemiyorum', 'Anne lütfen ölme', 'Erkek şiddet terörüne son' yazılı pankartların yer aldığı dövizlerle sloganlar eşliğinde Valilik önüne kadar yürüdü. Burada açıklama yapan Zonguldak Kadın Platformu Sözcüsü Zuhal Özçep, "İki gün önce yine bir kadın boşandığı eşi tarafından öldürüldü. Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından defalarca bıçaklanarak kızının önünde katledilen Emine Bulut'un son sözleri 'ölmek istemiyorum' oldu. Emine Bulut'un haykırışı hepimizin haykırışıdır, ölmek istemiyoruz. Emine Bulut'un görüntüleri 'ölmek istemiyorum çığlıkları ile her yerde dolaşıyor. Artık sadece ölüm haberine değil, nasıl öldüklerine de tanıklık ettiğimiz günler yaşıyoruz. Vahşice işlenmiş bu cinayeti Zonguldak Kadın Platformu olarak lanetliyoruz" dedi.


Emine Bulut, Kırıkkale, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:40 Kaynak: DHA
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