Emine bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u (38) 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43) tutuklu yargılanmasına başlandı. Kadın dernekleri temsilcileri, duruşma öncesi adliye önünde açıklama yaptı.

Geçen 18 Ağustos'ta kent merkezinde lokantada meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADINLAR, ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Fedai Varan'ın, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı. Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesinde, kadın meclisleri, kadın cinayetlerini platformu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri adliye önünde bir araya geldi. 'Ölmek istemiyorum' yazılı pankart açan kadınlar, çeşitli sloganlarla kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

'EMİNE BULUT İÇİN ADALET İSTİYORUZ'

Kadın Cinayetleri Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, kadınların öldürülmeye devam edildiğini söyleyerek, "10 yıldır 'kadın cinayetlerini durduracağız' diyoruz. Sokak sokak anlatıyoruz. Sesimizin ulaşmadığı yer kalmadı. Fakat neden hala kadınlar öldürülmeye devam ediyor? Kadın cinayetlerini durdurmak mümkün. Emine Bulut kardeşimiz son nefesinde 'ölmek istemiyorum' dedi. Türkiye'de ki bütün kadınlar her an ölüm tehdidiyle yaşıyorlar. Bir insan, en temel hak olan yaşama hakkından mahrum edilerek erkekler tarafından öldürülüyor. Kendi kararlarını vermek istedikleri için öldürülüyorlar. Kadınlar mutlu değilse mutlu olmak istiyor. Şiddet görüyorsa şiddetten uzak bir hayat inşa etmek istiyor. Kendi kararını veren kadınların yanındayız. Biz kadınlar yaşamak istiyoruz, artık ölmek istemiyoruz. Bugün Emine Bulut ve bütün kadınlar için adalet istiyoruz. Katiller sırf kravat taktıkları için indirim alamasın, toprağın altında olan kadınlarla ilgili ileri geri konuşup, indirim almaya çalışmasınlar, haksız tahrik indirimi, pişmanlık indirimi almasınlar diye buradayız" dedi.

CEREN DAMAR'IN BABASINDAN DESTEK

Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar da kadınlara destek verdi. Kızının fotoğrafını taşıyan Mustafa Damar, "Kızım Ceren Damar'ın aklını, ilkelerini, mücadele ruhunu temsil etmek için buradayım. Burada bir kadın bir insan bir Emine Bulut öldürüldü. Milletin gözü önünde, çocuğunun yanı başında öldürüldü. Acı olan şu ki öldürülen Emine Bulut ancak katledilen toplum, katledilen insanlık" dedi.

Açıklamaların ardından kalabalık, duruşmayı takip etmek için içeriye girdi. Emine Bulut'u öldüren sanık Fedai Varan, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşma salonuna getirildi. Cinayete tanık olan küçük kız F.B.V. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda kişi, salonda yer kalmayınca dışarıda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeden görüntü

-Mustafa Damar'ın açıklaması

-Kadınların açıklaması

-Slogan atılması

-Detay

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM-Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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