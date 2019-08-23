Son Dakika Haberleri: Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının önünde öldürülmesine ortak tepki
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Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının önünde öldürülmesine ortak tepki

21 dakika önce

Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine Süper Lig kulüpleri sert tepki gösterdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü sosyal medya hesaplarından yaşanan cinayeti sert bir şekilde kınadı.

Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının önünde öldürülmesine ortak tepki, System.String[]

Emine Bulut'un Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülmesine Süper Lig kulüpleri sert tepki gösterdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon spor başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü sosyal medya hesaplarından yaşanan cinayeti sert bir şekilde kınadı. Sosyal medyada da çok sayıda kişi söz konusu olayı kınadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Kırıkkale'de bir kadının boşandığı eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasına müdahil olunması için dilekçe verildiğini açıkladı.


Galatasaray Kulübünün paylaşımında, "Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun!" ifadelerine yer verildi.

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Emine Bulut, Galatasaray, Kırıkkale, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:30 
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