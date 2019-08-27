Son Dakika Haberleri: Emine Bulut'un katil zanlısı Bolu'ya nakledildi
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Emine Bulut'un katil zanlısı Bolu'ya nakledildi

1 saat önce

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında vahşice bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katil zanlısı eski kocası, Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi.

Emine Bulut'un katil zanlısı Bolu'ya nakledildi, System.String[]

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında vahşice bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katil zanlısı eski kocası, Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi.


Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai V.'nin (43) Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinde kaldığı tek kişilik hücreden dün akşam saatlerinde çıkarılarak Bolu F Tipi Cezaevine nakledildiği öğrenildi. - KIRIKKALE

Emine Bulut, Kırıkkale, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
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