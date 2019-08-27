Emine Bulut'un katil zanlısı Bolu'ya nakledildi
1 saat önce
Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında vahşice bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katil zanlısı eski kocası, Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında vahşice bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un katil zanlısı eski kocası, Bolu F Tipi Cezaevine nakledildi.
Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai V.'nin (43) Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinde kaldığı tek kişilik hücreden dün akşam saatlerinde çıkarılarak Bolu F Tipi Cezaevine nakledildiği öğrenildi. - KIRIKKALE
Emine Bulut'un kızı için konser verecek olan Zeynep Bastık'a ünlü isimlerden destek geldi Emine Bulut'un katili Bolu'ya nakledildi FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı