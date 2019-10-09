Son Dakika Haberleri: Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında
Son Dakika 3. Sayfa Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

9 dakika önce

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında, System.String[]

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.


18 Ağustos'ta 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u (38) bir restoranda tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine getirilen Fedai Varan, hakim karşısına çıktı.


Duruşmayı çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip ediyor. Kırıkkale Adliyesi çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken avlusuna basın mensupları ve eylem için bekleyen bir grup vatandaş adliye bahçesine alınmadı. - KIRIKKALE

Emine Bulut, Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:36 Kaynak: İHA
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Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında
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