Son Dakika Haberleri: Emine Bulut'un katili eski eş için istenen ceza belli oldu
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Emine Bulut'un katili eski eş için istenen ceza belli oldu

14 dakika önce

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendi.

Emine Bulut'un katili eski eş için istenen ceza belli oldu, System.String[]

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendi.

Emine Bulut, Kırıkkale, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:15 
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