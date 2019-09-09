Emine bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması

KIRIKKALE'de, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından öldürülen Emine Bulut'un (38) kızı F.B.V'ye (10) yapılan yardımların amacına uygun kullanılması amacıyla yönetim kayyumu olarak atanan avukat Enver Kılıç, tarafından yapılan açıklamada "Muhtelif medya unsurları aracılığı ile yapıldığı söylenen bağışlar, mahkeme tarafından açılan hesaba yapılmadığı için kime, hangi yolla, ne miktarda gerçekleştirildiği izlenememektedir." ifadelerine yer verildi.Geçen 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda Emine Bulut, güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kafede kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklandı. Yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açan Emine Bulut, hastanede yaşımını yitirdi. polis tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame hazırlandı. Mahkemece kabul edilen iddianamede Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.KAYYUM YAZILI AÇIKLAMA YAPTIKırıkkale 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, Emine Bulut'a yapılan bağış ve yardımların yönetilmesi için yönetim kayyumu atadı. Kayyum olarak görevlendirilen Avukatı Enver Kılıç, yazılı açıklama yaptı. Mahkemenin atamaya ilişkin ara kararı doğrultusunda 29 Ağustos-6 Eylül arasında, tarafından yürütülen faaliyet, takip ve tespitleri basın yoluyla paylaşma gereği duyduğunu ifade eden Kılıç, şöyle dedi:"Olay mağduru F.B.V.'ye muhtelif medya unsurları aracılığı ile yapıldığı söylenen bağışlar, mahkeme tarafından açılan hesaba yapılmadığı için kime, hangi yolla, ne miktarda gerçekleştirildiği izlenememektedir. Yapıldığı veya yapılacağı söylenen bağışların Kırıkkale Vakıfbank Şubesinde açılan IBAN TR97 0001 5001 5800 7309 2156 25 nolu hesaba yapılması, sair bankalar ya da hesaplarda bağış adı altında bir meblağ var ise denetim ve gözetimi mahkemeye ait bu hesaba aktarılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın yardıma yönelik teşebbüslerini sorgulamak mümkün olmamakla birlikte yapılan bağışların mağdur dışında birilerinin eline ya da hesabına yapılması denetimi ortadan kaldırmakta, hesap verilebilirliği imkansız hale getirmektedir."Kılıç, bu konuda oluşan algı ve bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek, yapılmış ve yapılacak yardımların olay mağduruna hizmet etmesini sağlamak için bu bildirinin kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.



