Son Dakika Haberleri: Emine Çakmak'tan EYOF'ta altın madalya
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Emine Çakmak'tan EYOF'ta altın madalya

7 dakika önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen EYOF'ta milli güreşçi Emine Çakmak 49 kiloda finalde Rumen rakibi Ana-Maria Pirvu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.

Emine Çakmak'tan EYOF'ta altın madalya, System.String[]
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen EYOF'ta milli güreşçi Emine Çakmak 49 kiloda finalde Rumen rakibi Ana-Maria Pirvu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.


Emine Çakmak, Azerbaycan, Bakü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:01 Kaynak: DHA
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