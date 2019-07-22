Emine Çakmak'tan EYOF'ta altın madalya
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen EYOF'ta milli güreşçi Emine Çakmak 49 kiloda finalde Rumen rakibi Ana-Maria Pirvu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.
Azerbaycan Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:01 Kaynak: DHA
'ın başkenti Bakü
'de düzenlenen EYOF'ta milli güreşçi Emine Çakmak
49 kiloda finalde Rumen rakibi Ana-Maria Pirvu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.
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