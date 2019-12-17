Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı - Son Dakika

Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı

6 saat önce

Emine Erdoğan'ın forumdan detayı Esra Albayrak'ın forumdan detayı CENEVRE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Emine Erdoğan'ın forumdan detayı

Esra Albayrak'ın forumdan detayı

CENEVRE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılarak konuşma yaptı. Foruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Esra Albayrak, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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