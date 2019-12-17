Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı - Son Dakika

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Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı
6 saat önce
Emine Erdoğan'ın forumdan detayı Esra Albayrak'ın forumdan detayı CENEVRE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılarak konuşma yaptı. Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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