Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı - Son Dakika
Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı
6 saat önce
Emine Erdoğan'ın forumdan detayı Esra Albayrak'ın forumdan detayı CENEVRE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılarak konuşma yaptı. Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:34 Kaynak: AA
Son Dakika Erdoğan'dan Cenevre'de dikkat çeken çıkış: Dünyanın devleri sadece gülücük atıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin petrolü beraber çıkaralım Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak