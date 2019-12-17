Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı - Son Dakika

Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı

6 saat önce

Emine Erdoğan'ın forumdan detayı Esra Albayrak'ın forumdan detayı CENEVRE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Emine Erdoğan'ın forumdan detayı

Esra Albayrak'ın forumdan detayı CENEVRE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılarak konuşma yaptı. Foruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Esra Albayrak, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Cenevre'de dikkat çeken çıkış: Dünyanın devleri sadece gülücük atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin petrolü beraber çıkaralım Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak

Son Dakika Haberleri
02:02 Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
01:53 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milletin çıkarları doğrultusunda karar vermeye devam edeceğim" - Son Dakika
01:48 Washington Post: "Uygurlu Türkler zorla çalıştırılıyor" - Son Dakika
01:46 Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı - Son Dakika
01:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TMSF geçen 3 yıllık sürede bu şirketlerin cirolarını yüzde 13... - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 02:07:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]