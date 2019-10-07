Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti

Emine Erdoğan, 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti

34 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Djukanovic ile birlikte müzeye dönüştürülen 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Djukanovic ile birlikte müzeye dönüştürülen 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti.

Emine Erdoğan, 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını ziyaret etti

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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