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EMİNE ERDOĞAN: 2030 İÇİN HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR TÜRKİYE - Son Dakika

EMİNE ERDOĞAN: 2030 İÇİN HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR TÜRKİYE

07.01.2022 16:36

ENGELSİZ Şehirler Fikir ve Proje Yarışması ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini sağladığımızda, engellilik halinin hafiflediğini göreceğiz.

ENGELSİZ Şehirler Fikir ve Proje Yarışması ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini sağladığımızda, engellilik halinin hafiflediğini göreceğiz. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye" dedi.

'Engelsiz Şehirler' sloganıyla Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliğinde düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nın ödül töreni Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve birçok il ve ilçenin belediye başkanları katıldı.

"ERİŞİLEBİLİRLİK, ENGELLİ BİREYLERİN EN TEMEL HAKKIDIR"

Törende konuşan Emine Erdoğan, 'Erişilebilirlik, engelli bireylerin en temel hakkıdır. Erişilebilirlik meselesi, hem hizmet alanlarında, hem de fiziksel mekanlarda çok boyutlu olarak karşımıza çıkıyor. Mesela, bir websitesi için gerçekten kullanışlı dememiz için erişilebilirlik standartlarına uygun olması gerekir. Kaldırımlardan, park yerlerine, alışveriş merkezlerinden eğlence yerlerine kadar, tüm fiziksel mekanlar, tüm engel grupları düşünülerek tasarlanmalıdır. Engelli bireylerin istedikleri zaman, özel ya da kamuya ait, her fiziksel mekana rahat ve özgürce ulaşmaları gerekir" dedi.

"KALDIRIM RAMPALARININ ÖNÜNE PARK ETMİŞ ARAÇLARI GÖRDÜĞÜMDE ÜZÜLÜYORUM"

'Bazen, kaldırım rampalarının önüne park etmiş araçları gördüğümde gerçekten çok üzülüyorum' diyen Erdoğan, 'Bilhassa alışveriş merkezlerinde, engelli park yerini kullanan sürücüler görüyoruz. Engelli bir birey olduğunuzu ve alışveriş merkezine geldiğinizde, size ayrılan yerin ihtiyacı olmayan biri tarafından işgal edildiğini düşünün bir kere. En başta bu bile, bir insana kendini öteki gibi hissettirmez mi' Öteki olmamak, toplumda bir yeri olduğunu hissetmek ve ihtiyaçlarının hayatta karşılığını bulmak hepimizin hakkıdır. Bazen sosyal medyada, engelli kardeşlerimizin AVM'lerde, hep dolu gelen asansörler önünde dakikalarca sıra beklediği görüntülere rastlıyoruz. Bunun ne kadar incitici olduğunu, kendimizi bir kez bile o kişilerin yerine koysak anlayabiliriz" ifadelerini kullandı

'HÜKÜMETİMİZ, ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR"

Emine Erdoğan, 'Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini sağladığımızda, engellilik halinin hafiflediğini göreceğiz. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye. 2002'den beri hükümetimiz, engelli vatandaşlarımızla ilgili çok önemli çalışmalar yürütüyor. Sağlık hizmetlerinden, istihdama kadar devrim niteliğinde sayısız iş yapıldı. On binlerce engelli vatandaşımız bugün devlet memuru olarak çalışıyor, özel sektörde iş buluyor. Rehabilitasyon merkezlerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor" şeklinde konuştu.

'2020 VE 2021 ERİŞİLEBİLİRLİK AÇISINDAN FAALİYETLERİMİZİN KAT BE KAT ARTTIĞI BİR DÖNEM"

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise 'Cumhurbaşkanımız 2020 yılını 'Erişilebilirlik Yılı' ilan etmişti. Bu vizyonu hakkıyla taşımak için 2020 ve 2021 erişilebilirlik açısından bakanlık faaliyetlerimizin kat be kat arttığı bir dönem oldu. Mimar ve mühendislerin tasarımın ilk aşamasından son aşamasına kadar başvurabileceği, açıklayıcı metinlerin yanı sıra teknik detayları içeren kaynak niteliğinde bir Erişilebilirlik Kılavuzu yayınladık. Binaların erişilebilir hale getirilmesi için değerlendirme yapma imkanı sağlayan Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü, ERDEM'i hayata geçirdik. ERDEM ile Bakanlığımız web sayfası üzerinden isteyen herkes kolayca bir binanın erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenleri görebilir, bu gereklilikleri tamamlayabilir" dedi.

Törende, Engelsiz Yaşam Parkı ve Peyzaj Projesiyle Simav Belediyesi, Paralimpik Oyunlar Merkezi Projesiyle Termal Belediyesi, Huzur Taksi Projesiyle Yeşilhisar Belediyesi, Engelleri Birlikte Aşalım Projesiyle Ardahan Belediyesi, Engelli Saatlik Gündüz Bakim Evi Projesiyle Pamukkale Belediyesi, Mehmet Amcanın Misafirleriyiz Projesiyle Amasya Belediyesi, Pendik Engel-Siz Parkı Projesiyle Pendik Belediyesi, IOT Teknolojisi Temelli Manisa Şehri Uygulaması Projesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı Projesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi, GASTEK (Gaziantep Akıllı Sağlıklı Teknolojik Engelsiz Kent Uygulama) Projesiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ödül aldı.

EMİNE ERDOĞAN: 2030 İÇİN HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR TÜRKİYE
EMİNE ERDOĞAN: 2030 İÇİN HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR TÜRKİYE
EMİNE ERDOĞAN: 2030 İÇİN HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR TÜRKİYE
EMİNE ERDOĞAN: 2030 İÇİN HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR TÜRKİYE
EMİNE ERDOĞAN: 2030 İÇİN HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR TÜRKİYE

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Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN: 2030 İÇİN HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR TÜRKİYE - Son Dakika


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SON DAKİKA: EMİNE ERDOĞAN: 2030 İÇİN HEDEFİMİZ ENGELSİZ BİR TÜRKİYE - Son Dakika
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