Emine Erdoğan:  772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ortak çabalarıyla, halihazırda 772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, uluslararası koruma altındaki Ukraynalı misafir çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, medya temsilcileri ve Ukrayna vatandaşı Kırım Tatar sanatçı Jamala katıldı. Emine Erdoğan, çocuklara seslenerek, "Sözlerimin başında ifade etmek isterim ki burada kendi evinizde, kendi yuvanızdasınız. Her ihtiyacınızda ve sorunlarınızın çözümünde tüm gücümüzle yanınızdayız. Tüm soydaşlarımız can kardeşimizdir. Dünyanın tüm insanları ise insanlık ailesinden yakın akrabamızdır. Ayrıca, bugün aramızda Ukraynalı kıymetli sanatçı Jamala da bulunuyor. Biliyorsunuz, kendisi 2016'da düzenlenen Eurovision yarışmasında birinci olmuştu. Şimdi ise Ukrayna'da savaştan etkilenenler için tüm dünyada dayanışma konserleri düzenliyor. Size de sanatın birleştirici gücüyle bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz ramazan ayının ruhu, bizlere kardeş olmayı, birbirimizin elinden tutmayı yeniden hatırlatmalıdır. Türkiye'nin insani yardım politikalarını belirleyen tek kriter, insandır. Ne dil, ne din, ne ırk insanlar arasında imtiyaza ya da ayrımcılığa sebep olamaz. Bu bakış açısıyla, dostluk elimiz tüm ülkelere, tüm insanlara, tüm kadın ve çocuklara uzanır. Biz çocukları insanlığın ortak emaneti kabul ederiz. Bugün, savaştan kaçan yaklaşık 4 milyon insanın ev sahibiyiz. Coğrafyamızda, halihazırda devam eden savaşların yaralarını sarmaya çalışırken, Ukrayna'da çıkan savaş bizi derinden sarstı" ifadelerini kullandı.

'BU SAVAŞIN DURDURULMASI İÇİN DİPLOMASİ ÇABALARIMIZ VAR'Erdoğan, çıkan her savaşın, atılan her kurşunun, insanlık değerlerinin bütününü delik deşik ettiğini belirterek, "Gelecekte doğacak güneşin önüne, adeta şimdiden kara bir perde çekiyor. Savaşlardan herkes tarifsiz zarar görürken, maalesef kadınlar ve çocuklar orantısız olarak etkileniyorlar. Ukrayna'da savaş başladığından bugüne kadar geçen kısa sürede, 4,6 milyon insan, Avrupa ülkelerine sığındı. 13 milyon kişinin ise güvenlik riskleri nedeniyle çatışma bölgesinde mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dair açıklamalar var. Halbuki Ukrayna savaşı başlamadan sadece iki hafta önce oradaydık. Sevgili dostum Olena Zelenska ile çok kıymetli bir zaman geçirmiş, birçok yeni proje hakkında görüşmüştük. Şu kısacık zamana bu kadar büyük acıların sığması, akıl alacak gibi değil. Türkiye olarak, ilk andan beri kalbimiz Ukrayna'nın güzel insanlarıyla birlikte atıyor. Her platformda bu savaşın durdurulması için diplomasi çabalarımız var" diye konuştu. '772 UKRAYNALI ÇOCUĞU ÜLKEMİZDE MİSAFİR EDİYORUZ' Emine Erdoğan, Olena Zelenska'nın ricası üzerine bir video mesajla uluslararası topluma seslendiğini anımsatarak, yine Zelenska'nın gönderdiği bir mektup üzerine, Ukraynalı yetim çocukların Türkiye'de misafir edilmesi için bir girişim başlattığını vurguladı. Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün ortak çabalarıyla halihazırda 772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz. Ukrayna'daki Kırım Tatarı ve Ahıska Türkü soydaşlarımızın da her daim yanındayız. Bugün Ukrayna'dan aralarında soydaşlarımızın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kardeşimiz ülkemizde konaklıyor. Kurumlarımız yüksek bir koordinasyonla gelişmeleri takip ediyor ve misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sağlık hizmetlerinden, savaş mağduru çocuklar için psikolojik desteğe kadar çok yönlü yardımlar sağlanıyor" dedi.'SURİYE'DEN YÜKSELEN FERYATLAR, ŞİMDİ UKRAYNA'DAN DÜNYAYA YAYILIYOR' Emine Erdoğan, Türkiye'nin, konumu itibarıyla göç güzergahında bulunan ve uzun tarihinde sayısız insanı bağrına basan bir ülke olduğunu vurguladı. Bu tutumun ardında, kökleri son derece derinlere uzanan bir merhamet kültürü olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Kırılmış kalplere bir nebze merhem olabiliyorsak, ne mutlu bize. Bizler, zulüm nereden ve kime gelirse gelsin, hiçbir ayrım yapmadan, zalimin karşısında durmakla mükellefiz. Bu anlamda, uluslararası toplumun, bazı savaşlar için gösterdiği güçlü refleksi, tüm insanlar ve tüm coğrafyalar için göstermesini diliyorum. Eğer beli bükülmüş insanlığı ayağa kaldıracaksak, bunu ancak akan tüm gözyaşlarını ayrım yapmadan silmeyi isteyerek başarabiliriz. Yıllardır Suriye'den yükselen acı feryatlar, şimdi Ukrayna'dan dünyaya yayılıyor. Filistin'den bu yüzyılın en büyük yarası olarak hala kan akıyor. Kadınların yerlerde sürüklendiği görüntüleri hazmedemiyoruz. Filistinli çocukların bileklerine kelepçe takılıyor, Filistinli çocuklar tutuklanıyor. Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yapılan son saldırılar kalbimizi yine paramparça etti. An itibariyle dünyada aktif olarak devam eden onlarca savaş var. Artık hiçbirimizin böyle bir dünyada yaşamaya tahammülü yok."

İftar yemeğinden sonra Ukraynalı çocuklar Çanakkale Türküsü'nü okudu. Sanatçı Jamala'da sahnede şarkılarını seslendirdi.

Görüntü dökümü

- Emine Erdoğan'ın konuşması

- Programdan görüntüler

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ- Oğuzhan DEMİR/ANKARA,