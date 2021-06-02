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Emine Erdoğan'a BM Habitat'tan "Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu" ödülü - Son Dakika

Emine Erdoğan'a BM Habitat'tan "Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu" ödülü

02.06.2021 19:02

Emine Erdoğan'a BM Habitat'tan "Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu" ödülü "Atık Alanında Akıllı Şehirler girişiminin çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Emine Erdoğan'a BM Habitat'tan "Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu" ödülü

"Atık Alanında Akıllı Şehirler girişiminin çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu girişimin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmakta kararlıyız"

"Atık Alanında Akıllı Şehirler Şampiyonu' ödülünü, ülkemin gençleri adına kabul etmek istiyorum. Onların çevre konularındaki hassasiyetleri, gelecek güzel günlerin habercisidir"

"Şimdi tüm dünyanın ihtiyacı olan tabiatla yeniden kucaklaşmaktır. Ötekileştirdiğimiz tabiatın candan bir parçamız olduğunu yeniden hatırlama vaktidir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine verdiği destek ve himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile çevreye olan katkılarından dolayı, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından, "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından,"Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülü verildi. Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende, Emine Erdoğan'a ödülü, UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif tarafından takdim edildi.

BM Habitat'ın Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine destek verilmesi, sosyal medya, basın açıklaması, etkinlik gibi yollarla girişimin duyurulmasına katkı sağlanması, girişim kapsamında düzenlenecek faaliyetlere aktif katılım sağlanması, "World Urban Forum" (Dünya Kent Forumu) ve BM Genel Kurulu marjında üst düzey toplantılara iştirak gibi değerlendirmeleri içeren ödül, ilk kez Emine Erdoğan'a verildi.

Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Sharif'in Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Kendileri bir şehir planlamacısı ve başarılı bir eski Belediye Başkanı. Alanında önemli işler başarmış çok kıymetli bir isim. Burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi ziyareti ve kurumlarımızla teması inanıyorum ki yepyeni meyveler verecektir" dedi.

Konuşmasında İstanbul'un 1996'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, Habitat 2'ye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Emine Erdoğan, "Bu etkinlik, girişimin savunduğu ilkelerin, dünya çapında görünürlüğünü artırmış, etkili sonuçlar vermişti" diye konuştu.

"Bu girişimin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmakta kararlıyız"

İlerleyen zamanlarda Türkiye ve UN-Habitat arasında yeni ve güçlü iş birliklerini olacağını kaydeden Emine Erdoğan, "Atık Alanında Akıllı Şehirler girişiminin çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu girişimin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmakta kararlıyız. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Habitat 'Atık Alanında Akıllı Şehirler Şampiyonu' ödülünü, ülkemin gençleri adına kabul etmek istiyorum. Onların çevre konularındaki hassasiyetleri, gelecek güzel günlerin habercisidir. Birleşmiş Milletler Habitat'a takdirleri nedeniyle şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek son nesildir"

Tabiatın önemine dikkat çeken Erdoğan, "Şu bir gerçek ki tabiat ayrılmaz ve parçalara bölünmez bir bütündür. Ülkeler arasındaki sınırlar tabiat için geçerli değildir. Bir ülkenin sınırları içinde, tabiata karşı işlenen suçun bedelini tüm insanlık ortak öder. Kirlenen hava hepimizin nefesinden eksiltir. Uzak bir ülkede kuruyan yeryüzü suyu, hepimizin içeceği suyu azaltır. Sıklıkla tekrar ettiğimiz bir gerçek var, neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek artık son nesildir. Bu nedenle yükümüz de sorumluluğumuz da çok ağır" dedi.

2017'de Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, daha sonra Sıfır Atık Mavi Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"2023 yılına kadar, Sıfır Atık'ı ülke çapında tam anlamıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yalnızca 2017-2020 yılları arasında büyük kazanımlar elde ettik. Ciddi oranlarda hammadde, su ve petrol tasarrufu sağladık. 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. 2 milyar ton sera gazı salınımı engellendi. 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Sıfır atık yaşam kültürünün, insanlar arasında yaygınlaşması ve hakim bir anlayış olması için çalışma alanlarımızı daha da genişletiyoruz. Bu konuda uluslararası her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu da belirtmek isterim."

"Günümüzde iletişim teknolojilerinin de altın çağını yaşıyor"

Dünyada 10-24 yaş arasında, 1,8 milyar genç olduğunu ve tarihte genç nüfusun ilk defa bu kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını bildiren Emine Erdoğan, gençlere şöyle seslendiği konuşmasında, "Bu rakam, sizlerin dünyanın düzeni üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu gücü kullanın. Günümüzde iletişim teknolojilerinin de altın çağını yaşıyor. Bu imkanları, büyük bir zihinsel dönüşümün araçları haline getirebilirsiniz. Tükenmiş bir dünyanın mağdurları değil, hızla iyileşen bir tabiatın şifacıları olabilirsiniz. Medeniyetimizin geliştirdiği çevre kültürünün, dünyaya sunacağı sayısız faydalar var. Bu mesajların, evrensel değerler olmasında sizler öncü olmalısınız. Bizler de her daim yanınızdayız, arkanızdayız. El birliği ile yapacağımız çok şey olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Çevre sorununun ulusal bir sorun değil, küresel bir mesele olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bu çerçevede yapacağımız her türlü işbirliği, dünyanın geleceğini şekillendirecektir. Çevre meselelerine, ancak bütüncül bir şekilde bakarsak, hedeflenen sonuçlara ulaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'deki diğer Birleşmiş Milletler temsilcileri ve ilgili yabancı kuruluş temsilcileri, bazı belediye başkanları ile genç çevre aktivistleri de katıldı.

Programa katılan çevre aktivisti gençler, çevreyle ilgili istek ve taleplerini salonda bulunan deftere yazarak, iletirken program sonunda Emine Erdoğan, Sharif ve Kurum, gençlerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmaları dinledi. Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesine ilişkin törende tanıtım filmi gösterimi de yapıldı.

Emine Erdoğan'a BM Habitat'tan Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu ödülü
Emine Erdoğan'a BM Habitat'tan Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu ödülü
Emine Erdoğan'a BM Habitat'tan Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu ödülü
Emine Erdoğan'a BM Habitat'tan Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu ödülü

Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emine Erdoğan'a BM Habitat'tan 'Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu' ödülü - Son Dakika


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