Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'a Japonya'da "sıfır atık" sunumu
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Emine Erdoğan'a Japonya'da "sıfır atık" sunumu

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın ilk "sıfır atık kasabası" olmaya aday Kamikatsu'nun Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle Japonya'nın Osaka kentinde bir araya geldi.

Emine Erdoğan'a Japonya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın ilk "sıfır atık kasabası" olmaya aday Kamikatsu'nun Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle Japonya'nın Osaka kentinde bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Kamikatsu Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle bir görüşme yaparak, Kamikatsu'daki atık yönetimine ilişkin sunumu izledi.
Görüşmede Türkiye'de 6 çeşit atık ayrıştırma yapıldığı ve bunu yaygınlaştırılması için ulusal düzeyde projenin yürütüldüğü belirtildi. Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot olarak "sıfır atık ilçesi" kurulması yönünde çalışmaların da sürdürüldüğü kaydedildi.
Fikir alışverişinde bulunulan görüşmede Emine Erdoğan, Kamikatsu Belediye Başkanı Hanamoto'yu çalışmaları yerinde görmesi için Türkiye'ye davet etti.
Atıklardan yapılan kumaşları da inceleyen Emine Erdoğan'a görüşmede Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve çevre uzmanları da eşlik etti.
Kamikatsu Belediye Başkanı Hanamoto, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamikatsu'nun sıfır atık projesinde 3 madde var. Üçüncü maddemiz, diğer ülkeleri de kendimize dahil edip bu projeyi ilerletmeyi amaçlıyor. Bu açıdan bugünkü görüşme gerçekten güzel şeylere vesile oldu." dedi.
Kamikatsu'da uygulanan sıfır atık çalışmalarına ilişkin bilgi veren Hanamoto, çöpleri yakmanın hem maliyetli hem de doğaya büyük zararlar verdiği için ayrıştırma modeline geçtiklerini ve artık kasaba halkının 34 ayrı kategoride çöpleri evlerinde ayrıştırarak atık merkezine getirdiklerini söyledi. 2020 yılına kadar atık gömme ve çöp yakma işlemini sıfıra indirmeyi hedeflediklerini belirten Hanamoto, hedeflerinin şu ana kadar yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Hanamoto, projeyi internetten dünyanın diğer ucundaki insanlara ulaştırdıkları için duyduğu mutluluğu da dile getirerek, Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi çalışmalarına ilişkin, "Türkiye'de 6 çeşit ayrıştırma olduğunu ve bunu daha da artırma yoluna girdiğinizi duyduğum için gerçekten çok sevindim." değerlendirmesini yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:00 Kaynak: AA
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