Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'a Malatya kayısı Hediye edildi
Son Dakika Güncel Haber

Emine Erdoğan'a Malatya kayısı Hediye edildi

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Congresium'da düzenlenen 2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı açılış toplantısıyla başladı.

Emine Erdoğan'a Malatya kayısı Hediye edildi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde

Bu yılki teması 'Anadolu'dan dünyaya' olarak belirlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine katılan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından açılan standı ziyaret etti.

Emine Erdoğan, "Ülkemizin her köşesinden fışkıran zenginliği tescillemek, takdire şayandır. Bir şehre ilk kez gittiğimizde, hemen 'nesi meşhur' diye sorarız. Coğrafi işaret dediğimiz şey, aslında bu sorunun cevabıdır. Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı ise, Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili almış üç ürünümüz. Afyon sucuğu, Kayseri mantısı, Giresun tombul fındığı gibi 15 ürün için de Avrupa Birliği'ne tescil için başvurularımız yapıldı, işlemlerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu ürünler de ülkemizin anonim değerleri olarak dünya sahnesine çıkacak. Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı 2 bin 500'e yakın. Yani hemen elimizin altında müthiş bir potansiyel var" dedi.

Çalık, Malatya TSO Standını ziyaret eden Emine Erdoğan'a TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ile birliktekayısı hediye etti.

Emine Erdoğan, AK Parti, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:27 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Musa Arat AK Parti'den istifa etti
Ak parti sözcüsü çelik: erken seçim gündemimizde yok Hırsızlık olayları arttı, üreticiler fındık nöbetine başladı AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:22:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan'a Malatya kayısı Hediye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]