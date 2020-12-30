Emine Erdoğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Emine Erdoğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Emine Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi. Yaşam kategorisinden Muhammet Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğraf ile haber kategorisinden Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçen Emine Erdoğan'ın, spor kategorisindeki tercihi, Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı oldu.

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