Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir...
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir... - Son Dakika

Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yakın zamanda Türkiye'ye görevlendirilen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Sayın David Satterfield'in kıymetli eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye'de bulundukları süre içinde ülkemizin güzelliklerini yakından tanımalarını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:04 Kaynak: AA
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