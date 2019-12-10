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Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yakın zamanda Türkiye'ye görevlendirilen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Sayın David Satterfield'in kıymetli eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye'de bulundukları süre içinde ülkemizin güzelliklerini yakından tanımalarını umut ediyorum." ifadesini kullandı.
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