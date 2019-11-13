Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu - Son Dakika

Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin dostluğunu daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi.

Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin dostluğunu daha da güçlendireceğine inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin başkenti Washington'a giden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "Çalışma ziyareti kapsamında bulunduğumuz Washington'da, ABD Başkanı Sayın Trump ve kıymetli eşi Melania Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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