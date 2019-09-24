Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta...
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ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta Dıop ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta Dıop ile görüştü.
Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta Dıop ile görüştü. - NEW YORK
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