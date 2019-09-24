Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta...
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Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta...

2 dakika önce

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta Dıop ile görüştü.

Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta..., System.String[]

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta Dıop ile görüştü.


Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta Dıop ile görüştü. - NEW YORK

Emine Erdoğan, New York, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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