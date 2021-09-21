Emine Erdoğan "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabının tanıtımını New York'ta yaptı - Son Dakika

????NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabının tanıtımını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde New York'taki Türk Evi'nde ülke liderlerinin eşleri, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerinin katıldığı programla gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmasına, Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer tutan barışın korunmasından, yoksullukla mücadeleye, insan haklarından, iklim değişikliğine kadar birçok başlıktan Afrika ülkelerinin orantısız biçimde etkilendiğini belirterek başladı.

Erdoğan, öte yandan Afrika'nın iki binin üzerinde dil ve etnik topluluğa sahip, 1 milyarı aşkın nüfusu olan büyük bir zenginlik olduğuna vurgu yaparak, bu potansiyelin, Afrika'yı 21. yüzyılın parlayan yıldızı yapacağına can-ı gönülden inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin 2005 yılında başlattığı Afrika açılımının Afrika ile olan kadim dostluğun perçinlenmesine vesile olduğunu ifade eden Erdoğan konuşmasının devamında Afrika seyahatlerine atıf yaparak "Bende ayrı ayrı hatıraları olan her bir yolculukta, endişenin, neşenin, gözyaşının, dünyanın her yerinde aynı olduğuna yakından şahit oldum. İnsanlığın bütün duygularının evrensel olduğunu içselleştirdim. Anne kalbinin evrensel ritmini işittim. Dünyanın neresine dağılmış olursak olalım, insanlık tek ve bütün bir ailedir. Bu bakış açısına sahip olmak, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, kardeşçe kucaklaşmanın anahtarıdır. Birbirinden zengin kültürler barındıran eşsiz Afrika coğrafyasını keşfetme heyecanı sırasında, 'öteki'ni değil, yakınlıkları keşfettim. Yüzyıllar boyunca sömürgeye, yoksulluğa konu olmuş Afrika'nın, bambaşka bir yüzünü gördüm." diye konuştu.

Afrika'ya yaptığı yolculukların insanlık ailesine karşı olan sorumluluklarını derinden hissettirdiğini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Milleti, tarihi boyunca bu öğretiyi bir yaşam kültürü haline getirmiştir. Dünyanın neresinden bir ah yükselse, Türkiye oraya insani yardım taşımıştır. Bu miras, hayatım boyunca manevi pusulam oldu. Öte yandan, annem Hayriye Hanım'ın, ismiyle müsemma hayırsever kişiliğinin izdüşümü olan bu vicdan mirasını, ben de torunlarıma bırakmak istedim. 'Öteki' değil, 'biz' diyebilmenin güzelliğini insanlara hediye edebilirsem ne mutlu bana! Umarım, naçizane bir araya getirdiğim bu satırlar, kalpten kalbe ulaşan bir sevgi köprüsü kurar."

Erdoğan, "Bu kitap Afrika seyahatlerim öncesinde yaptığımız çok yönlü hazırlıklara, bizleri hep güler yüzleriyle karşılayan First Lady dostlarımın verdiği bilgilere, büyükelçilerimiz ve eşlerinden öğrendiklerime ve sıcak Afrika insanlarının gözlerinden okuduklarıma dayanıyor. Her birine, bana öğrettikleri için, şükran borçluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

BM Genel Sekreter Vekili: "Bu kitabın Afrika ile ilgili benzer girişimlere ilham vermesini umuyorum"

Emine Erdoğan, "Afrika Seyahatlerim" adlı kitabının tanıtımına Bosna-Hersek Cumurbaşkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi ile Brundi, Kuzey Makedonya, Litvanya, Maldivler, Sierra Leone ve Komorlar First Leydilerinin yanı sıra, Eritre Daimi Temsilcisi Sophia Tesfamarian, Rwanda Daimi Temsilcisi Valentine Rugwabiza, Dışişleri, Milli Savunma ve Ticaret Bakanlarının eşleri, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı.

Tanıtımda Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed de bir konuşma yaptı.

Afrika'nın, halkları ve kültürlerinin, yaşadığı zorlukların ve en çok da gençlerinin, kadınlarının ve kızlarının hayatını değiştirme fırsatlarını gözler önüne seren bu etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Amina Mohammed, "Bu kitabın Afrika ile ilgili benzer girişimlere ilham vermesini umuyorum ve bu umudumun buradaki birçok kişi tarafından paylaşıldığını biliyorum" dedi.

Türkiye'nin 2005 yılında Afrika girişiminin başlamasından bu yana BM'nin Türkiye ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın da (TİKA) aralarında bulunduğu Türk kuruluşları ile birlikte Afrika'da kalkınma projelerine imza attığını vurgulayan Mohammed, Kovid-19 salgınının Afrika'daki kalkınma projeleri de etkilediği bu dönemde, Türkiye'nin ortak olduğu sürdürülebilir kalkınma projelerinin her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.

Mohammed, Emine Erdoğan'a "Bu kitaptaki çağrınız gelişmekte olan ülkeleri insan merkezli olmaya ve insana öncelik vermeye teşvik etmesi bakımından olağanüstü bir örnek sunuyor. Liderliğiniz ve dostluğunuz için ve kimsenin geride kalmayacağı sürdürülebilir bir gelecek kurma çalışmalarımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim," diye seslendi.

Kitabın geliri Afrikalı kadın ve çocuklara gidecek

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Afrika Birliği BM nezdinde Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Fatima Kyari Mohammed kitap hakkında şunları kaydetti: "Bu çok güzel bir girişim, tüm gelirlerinin ihtiyacı olan kadınlara ve çocuklara gidecek olması da memnuniyet verici. Kitap, Afrika ile ilgili farklı bir perspektif sunuyor. Afrika yalnızca açlık, fakirlik ve hastalık değildir. Kaynaklarla dolu, muhteşem bir kıtadır. Bu kitap Afrika ile ilgili anlatıyı değiştirmek için güzel bir fırsat."

Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım'a atfettiği "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabında, 2014-2020 yıllarında Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad, Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Gambiya ve Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer verdi.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça ile Afrika'da yaygın olarak kullanılan Svahili dillerinde yayımlanacak "Afrika Seyahatlerim" kitabının Türkçesi, Turkuaz Yayınları tarafından ekim ayı başında piyasaya sunulacak.

"Afrika Seyahatlerim" kitabının tüm geliri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne bağışlanarak, Afrikalı kadın ve çocuklara, sağlık ve eğitim yardımı olarak ulaştırılacak.