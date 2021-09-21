Üye Girişi
Emine Erdoğan "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabının tanıtımını New York'ta yaptı - Son Dakika

Emine Erdoğan "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabının tanıtımını New York'ta yaptı

21.09.2021 08:00
Emine Erdoğan

????NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabının tanıtımını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde New York'taki Türk Evi'nde ülke liderlerinin...

????NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabının tanıtımını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde New York'taki Türk Evi'nde ülke liderlerinin eşleri, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerinin katıldığı programla gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmasına, Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer tutan barışın korunmasından, yoksullukla mücadeleye, insan haklarından, iklim değişikliğine kadar birçok başlıktan Afrika ülkelerinin orantısız biçimde etkilendiğini belirterek başladı.

Erdoğan, öte yandan Afrika'nın iki binin üzerinde dil ve etnik topluluğa sahip, 1 milyarı aşkın nüfusu olan büyük bir zenginlik olduğuna vurgu yaparak, bu potansiyelin, Afrika'yı 21. yüzyılın parlayan yıldızı yapacağına can-ı gönülden inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin 2005 yılında başlattığı Afrika açılımının Afrika ile olan kadim dostluğun perçinlenmesine vesile olduğunu ifade eden Erdoğan konuşmasının devamında Afrika seyahatlerine atıf yaparak "Bende ayrı ayrı hatıraları olan her bir yolculukta, endişenin, neşenin, gözyaşının, dünyanın her yerinde aynı olduğuna yakından şahit oldum. İnsanlığın bütün duygularının evrensel olduğunu içselleştirdim. Anne kalbinin evrensel ritmini işittim. Dünyanın neresine dağılmış olursak olalım, insanlık tek ve bütün bir ailedir. Bu bakış açısına sahip olmak, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, kardeşçe kucaklaşmanın anahtarıdır. Birbirinden zengin kültürler barındıran eşsiz Afrika coğrafyasını keşfetme heyecanı sırasında, 'öteki'ni değil, yakınlıkları keşfettim. Yüzyıllar boyunca sömürgeye, yoksulluğa konu olmuş Afrika'nın, bambaşka bir yüzünü gördüm." diye konuştu.

Afrika'ya yaptığı yolculukların insanlık ailesine karşı olan sorumluluklarını derinden hissettirdiğini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Milleti, tarihi boyunca bu öğretiyi bir yaşam kültürü haline getirmiştir. Dünyanın neresinden bir ah yükselse, Türkiye oraya insani yardım taşımıştır. Bu miras, hayatım boyunca manevi pusulam oldu. Öte yandan, annem Hayriye Hanım'ın, ismiyle müsemma hayırsever kişiliğinin izdüşümü olan bu vicdan mirasını, ben de torunlarıma bırakmak istedim. 'Öteki' değil, 'biz' diyebilmenin güzelliğini insanlara hediye edebilirsem ne mutlu bana! Umarım, naçizane bir araya getirdiğim bu satırlar, kalpten kalbe ulaşan bir sevgi köprüsü kurar."

Erdoğan, "Bu kitap Afrika seyahatlerim öncesinde yaptığımız çok yönlü hazırlıklara, bizleri hep güler yüzleriyle karşılayan First Lady dostlarımın verdiği bilgilere, büyükelçilerimiz ve eşlerinden öğrendiklerime ve sıcak Afrika insanlarının gözlerinden okuduklarıma dayanıyor. Her birine, bana öğrettikleri için, şükran borçluyum." diyerek sözlerini tamamladı.

BM Genel Sekreter Vekili: "Bu kitabın Afrika ile ilgili benzer girişimlere ilham vermesini umuyorum"

Emine Erdoğan, "Afrika Seyahatlerim" adlı kitabının tanıtımına Bosna-Hersek Cumurbaşkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi ile Brundi, Kuzey Makedonya, Litvanya, Maldivler, Sierra Leone ve Komorlar First Leydilerinin yanı sıra, Eritre Daimi Temsilcisi Sophia Tesfamarian, Rwanda Daimi Temsilcisi Valentine Rugwabiza, Dışişleri, Milli Savunma ve Ticaret Bakanlarının eşleri, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı.

Tanıtımda Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed de bir konuşma yaptı.

Afrika'nın, halkları ve kültürlerinin, yaşadığı zorlukların ve en çok da gençlerinin, kadınlarının ve kızlarının hayatını değiştirme fırsatlarını gözler önüne seren bu etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Amina Mohammed, "Bu kitabın Afrika ile ilgili benzer girişimlere ilham vermesini umuyorum ve bu umudumun buradaki birçok kişi tarafından paylaşıldığını biliyorum" dedi.

Türkiye'nin 2005 yılında Afrika girişiminin başlamasından bu yana BM'nin Türkiye ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın da (TİKA) aralarında bulunduğu Türk kuruluşları ile birlikte Afrika'da kalkınma projelerine imza attığını vurgulayan Mohammed, Kovid-19 salgınının Afrika'daki kalkınma projeleri de etkilediği bu dönemde, Türkiye'nin ortak olduğu sürdürülebilir kalkınma projelerinin her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.

Mohammed, Emine Erdoğan'a "Bu kitaptaki çağrınız gelişmekte olan ülkeleri insan merkezli olmaya ve insana öncelik vermeye teşvik etmesi bakımından olağanüstü bir örnek sunuyor. Liderliğiniz ve dostluğunuz için ve kimsenin geride kalmayacağı sürdürülebilir bir gelecek kurma çalışmalarımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim," diye seslendi.

Kitabın geliri Afrikalı kadın ve çocuklara gidecek

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Afrika Birliği BM nezdinde Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Fatima Kyari Mohammed kitap hakkında şunları kaydetti: "Bu çok güzel bir girişim, tüm gelirlerinin ihtiyacı olan kadınlara ve çocuklara gidecek olması da memnuniyet verici. Kitap, Afrika ile ilgili farklı bir perspektif sunuyor. Afrika yalnızca açlık, fakirlik ve hastalık değildir. Kaynaklarla dolu, muhteşem bir kıtadır. Bu kitap Afrika ile ilgili anlatıyı değiştirmek için güzel bir fırsat."

Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım'a atfettiği "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabında, 2014-2020 yıllarında Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad, Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Gambiya ve Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer verdi.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça ile Afrika'da yaygın olarak kullanılan Svahili dillerinde yayımlanacak "Afrika Seyahatlerim" kitabının Türkçesi, Turkuaz Yayınları tarafından ekim ayı başında piyasaya sunulacak.

"Afrika Seyahatlerim" kitabının tüm geliri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne bağışlanarak, Afrikalı kadın ve çocuklara, sağlık ve eğitim yardımı olarak ulaştırılacak.

Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, New York, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan 'Afrika Seyahatlerim' adlı ilk kitabının tanıtımını New York'ta yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Muş'tan sıfır otomobillerde 07:16 Bakan Muş'tan sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına cevap: Fırsatçılık yapanlara asla müsaade etmeyeceğiz Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim 00:37 Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 22:46 Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu
Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı 21:22 Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi Sıfır otomobillerde 19:29 Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler 18:50 Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi 18:13 Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi

Son Dakika Haberleri
07:38 Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi
07:16 Bakan Muş'tan sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına cevap: Fırsatçılık yapanlara asla müsaade etmeyeceğiz
07:14 Metrobüste maske takması için uyardığı şahıs gözünü çıkardı
18:49 Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler
18:12 Süper Lig şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı! 5. hafta sonunda zirve el değiştirdi
18:12 Alanya'da kan donduran olay! Klima motoruna asılı cansız erkek bedeni bulundu
17:59 Sosyal medya hesabında soyadını değiştiren Ece Erken, "Ayrılık" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
17:55 Şenol Güneş'ten önemli fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan daha azını aldı
17:28 Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
17:26 Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor
Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile görüntülendi         
07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD iş dünyasına seslendi: Biden ile tam bir mutabakat içindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD iş dünyasına seslendi: Biden ile tam bir mutabakat içindeyiz         
04:33
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı         
22:25
Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi         
21:04
TEKNOFEST'te gövde gösterisi! Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te gövde gösterisi! Selçuk Bayraktar "Dünyada bir ilk" diyerek paylaştı         
20:50
Miley Cyrus'tan ilk cinsel deneyim itirafı! Hemcinsleriyle ilişki yaşamış Miley Cyrus'tan ilk cinsel deneyim itirafı! Hemcinsleriyle ilişki yaşamış         
18:53
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu         
17:57
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu         
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 08:19:35. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabının tanıtımını New York'ta yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement