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Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı - Son Dakika

Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı

02.02.2022 17:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesinin iş birliğinde yapılan Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesinin iş birliğinde yapılan Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışına katıldı.

Karapürçek Mahallesi'ndeki kütüphanenin açılış kurdelesini, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve diğer ilgililerle kesen Emine Erdoğan, "Tüm Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum. Bebek kütüphanelerinin sayısının tüm Türkiye'de artırılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Ardından kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, burada oynayan bebek ve çocukları sevip onlara oyuncak hediye etti.

Emine Erdoğan, kütüphanedeki 7 yaşındaki Nisa Türkmen adlı çocukla "Sıfır Atık" oyununu oynayarak çocuklara atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini anlattı.

Daha sonra Masal Atölyesi'nde çocuklara, "Nasrettin Hoca ve Cimri Komşusunun Hikayesi" kitabını okuyan Emine Erdoğan, onlarla keyifli zaman geçirdi.

Emine Erdoğan, kütüphane çıkışı kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Bebek Kütüphanesi

Karapürçek Mahallesi'ndeki 510 metrekare müstakil binada oluşturulan Altındağ Bebek Kütüphanesi, Karapürçek ve Beşikkaya Mahallelerinde yaşayan yaklaşık 120 bin kişiye hizmet verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye genelinde açılması planlanan, bir nevi kültürel dönüşüm projesi niteliğinde olan "Bebek Kütüphaneleri" ile bebeklere ve ailelerine sağlanan ücretsiz hizmetlerle, erken çocukluk dönemine gelişimsel olarak destek verilmesi, bebeklere erken yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırılması yönündeki faaliyetlere katkıda bulunulması ve mevcut bebek ve çocuk kütüphanelerinin sayıları, nitelikleri ve görünürlüklerinin artırılması amaçlanıyor.

Bakanlığa bağlı 73 Çocuk Kütüphanesi bulunuyor. Bu kütüphanelerin 8'i müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi olarak hizmet veriyor.

Ayrıca halk kütüphaneleri bünyesinde hizmet veren 5 bebek kütüphanesi bulunuyor. Bebek kütüphanelerinde, 0-3 yaş arası bebeklere ve ailelerine hizmet sunuluyor.

İlk bebek ve çocuk kütüphanesi, 2018'de Karabük İl Halk Kütüphanesi bünyesinde ve Tekirdağ Şarköy İlçe Halk Kütüphanesi içerisinde bebek bölümü olarak oluşturuldu.

Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile Bitlis Bebek ve Çocuk Kütüphanesi 2019'da müstakil binalara sahip kütüphaneler olarak hizmete girdi.

Belediyelerle yapılan iş birliği ile 2020'de Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, 2021'de Ankara Mamak, Akyurt ilçelerinde, Balıkesir Dursunbey İlçesinde ve Erzincan Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri hizmete açıldı.

Türkiye genelinde Nevşehir Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Adıyaman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Diyarbakır Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Ünye Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Yozgat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Midyat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Ilgın Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Vezirköprü Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesi Bebek ve Çocuk Bölümü, Bilecik Osmaneli Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Düzce Bebek ve Çocuk Kütüphanesi olmak üzere 11 kütüphanenin açılması çalışmaları yürütülüyor.

Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı
Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı

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Emine Erdoğan, Altındağ, Çocuk, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Altındağ Bebek Kütüphanesinin açılışını yaptı - Son Dakika


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