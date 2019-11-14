Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti
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Emine Erdoğan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Maryland eyaletindeki Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti, Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Maryland eyaletindeki Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti, Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, ABD ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD ziyareti kapsamında Maryland eyaletinde Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirten Emine Erdoğan, bir araya geldiği Kadın Komitesi üyelerinin çalışmalarını dinlediğini ve onlara başarı dilediğini aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Emine Erdoğan, Maryland, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:48 Kaynak: AA
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