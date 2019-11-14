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Emine Erdoğan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Maryland eyaletindeki Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti, Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:48 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Maryland eyaletindeki Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti, Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, ABD ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD ziyareti kapsamında Maryland eyaletinde Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirten Emine Erdoğan, bir araya geldiği Kadın Komitesi üyelerinin çalışmalarını dinlediğini ve onlara başarı dilediğini aktardı.
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