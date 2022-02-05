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EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABER - Son Dakika

EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABER

05.02.2022 15:51
EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABER

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kovid 19 test sonuçların pozitif çıktığını açıklamıştı. Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.Emine Erdoğan,  "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadesini kullandı.


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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABER - Son Dakika


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