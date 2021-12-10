Emine Erdoğan, Antalya, Mavi Akdeniz'de Kadın Liderliği Toplantısı'nda COP22 ülkelerinin kadın liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya, Mavi Akdeniz'de Kadın Liderliği Toplantısı'nda COP22 ülkelerinin kadın liderleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Antalya, Mavi Akdeniz'de Kadın Liderliği Toplantısı vesilesiyle bir arada olduklarını, böyle seçkin bir toplulukla buluşmaktan ve katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"ÜÇ BÜYÜK KITA AKDENİZ'DE KUCAKLAŞIYOR"

"Akdeniz'in geleceğinin, sizlerin vizyonuyla şekilleneceğine inanıyorum. Aramızda, ülkemizin önemli çevre aktörü güçlü kadınlarımız da var" diyen Emine Erdoğan, önem atfettiği çevre konularında, yeni projelerin tohumlarını birlikte atmayı temenni etti.

Akdeniz'in eşsiz bir medeniyetler coğrafyası olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu topraklarda binlerce yıllık bir tarih birikimi var. Üç büyük kıta Akdeniz'de kucaklaşıyor. Akdeniz'in geleceği, pek çok açıdan son derece önemli. Bu anlamda COP22'nin, Akdeniz için bir şans olduğuna inanıyorum. Biliyoruz ki geleceğimiz, iklim değişikliğiyle olan mücadelemize göre şekillenecek. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin başında ise Akdeniz geliyor. Akdeniz'de sıcaklıklar küresel ortalamanın yüzde 20 üzerinde seyrediyor. 22. yüzyıla geldiğimizde deniz seviyesinin bir metreden fazla yükseleceği tahmin ediliyor. Buna göre bölge nüfusunun üçte biri son derece olumsuz etkilenecek. Biyoçeşitlilik açısından halihazırda bölgede büyük kayıplar veriyoruz. Balık göçleri tüm bölgede etkisini gösteriyor. İstilacı türler yerel türlerin yok olmasına neden oluyor. "

"AKDENİZ'İ DIŞ ETKİLERE KARŞI DİRENÇLİ KILMAK İÇİN ACİL ÖNLEMLER ALMAMIZ GEREKİYOR"

Akdeniz ekosisteminin önemli bir parçası olan mercan türlerinin aşırı hava olaylarıyla yok olduğuna değinen Emine Erdoğan, bunun gibi nice endemik türün de ısınmanın ve tuzluluk seviyesinin artmasıyla yok olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, "Akdeniz'i dış etkilere karşı dirençli kılmak için acil önlemler almamız gerekiyor. Mavi ekonomiye, yeşil ve döngüsel ekonomilere geçişi hızlandırmak için adımlar atmalıyız" dedi.

COP22'nin deniz çöplerinden, evsel atık suların kontrol altına alınmasına kadar çok önemli maddeleri gündeme taşıdığına dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye olarak ilan ettiğimiz Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, tecrübelerimizi Akdeniz'in geleceği için kullanmak istiyoruz. Ulusal politikamız haline gelen Sıfır Atık Projesi'nde son derece kararlı bir duruşumuz var. Bu konuda tüm bölge ülkeleriyle iş birliğine ve ortak projeler yürütmeye açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunun da ötesinde, bilhassa kadın gücünü ve kadın liderliğini bu alanda yoğunlaştırmak çabası içindeyim. Çünkü kadınların yaptıkları her işi kendilerine ait moral değerlerle dönüştürdüğüne yürekten inanıyorum. Tüketim odaklı sistemlerin panzehiri, kadın vizyonuyla kurulmuş, yeşil ve döngüsel ekonomi temelinde yükselen yeni bir dünya olacak. Ayrıca, nesiller arası adaleti sağlama noktasında da kadın liderlerin kararlı bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum. "

Emine Erdoğan, güçlü kadın liderlerin bu konulardaki görüşlerini hem merak ettiğini hem de büyük önem verdiğini belirterek kadın liderleri dinlemek istediğini kaydetti.

Arnavutluk UNEP/MAP Koordinatörü Tatjana Hema ise sıfır atık çalışmalarından çok etkilendiğini, bu projeyi dünyanın henüz uygulanmayan ülkelerinde başlaması için Emine Erdoğan'ın desteğini beklediklerini söyledi. Emine Erdoğan da projeyi devam ettiren ülkelerde "Sıfır Atık Zirvesi" yaparak dünyada yaygınlaşması için çalışma yürütülebileceğini ifade etti.

Bosna-Hersek Sarajevo Su Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Selma Cengic, kadınların gelecek nesillere daha güçlü olduklarını fark edilebilecek şekilde yetiştirilebilmeleri için çaba harcanmasının önemine dikkati çekti. AB ve Dış İlişkiler Başkanı Katja Piskur da çevre alanındaki çalışma yapan kadınlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, katılımcıları COP toplantısı için Slovenya'ya davet etti.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Bölüm Başkanı Kerstin Stendahil ise Emine Erdoğan'ın çevre konularına liderlik etmesinin tüm dünyada dikkati çektiğini vurgulayarak bu alanda verdiği desteklerden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Toplantı sonrasında Akdeniz'i korunma sözü verilerek panoya imza atıldı, ardından kadın liderlerle fotoğraf çektirildi.

Emine Erdoğan'ın fikir alışverişinde bulunduğu toplantıya; AB ve Dış İlişkiler Başkanı Katja Piskur, Yunanistan UNEP/MAP Odak Noktası BM Kadın Çalışmalarından Elli Sfyroeras, Bosna-Hersek Sarajevo Su Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Selma Cengic, İsrail Çevre Koruma Bakanlığı Daire Başkanı Ayelet Rosen, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Bölüm Başkanı Kerstin Stendahil, Arnavutluk UNEP/MAP Koordinatörü Tatjana Hema, UNEP Tanzanya Yardımcı İcra Direktörü Joyce Msuya, Slovenya Çevre ve Şehir Planlama Bakanlığı Başkatip Dr. Natasa Bratina, eski Amerika UNEP/MAP Koordinatörünün eşi Sarajane Kidd Leone, Karadağ Başkan Danışmanı Ana Samardzic, AB Çevre Genel Müdürlüğü Deniz Çevresi ve Temiz Su Hizmetleri Başkanı Silvia Bartolini, Türk Serbest Dalışçı ve Sualtı Hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Almira Xhembulla ve Slovenya'dan davetliler katıldı.