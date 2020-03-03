Emine erdoğan artık kadınlarımız ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve iş hayatına katılıyor-2. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emine erdoğan artık kadınlarımız ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve iş hayatına katılıyor-2. - Son Dakika

Emine erdoğan artık kadınlarımız ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve iş hayatına katılıyor-2.

6 saat önce

Emine Erdoğan Artık kadınlarımız ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve iş hayatına katılıyor-2.

Emine Erdoğan Artık kadınlarımız ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve iş hayatına katılıyor-2

Emine erdoğan artık kadınlarımız ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve iş hayatına katılıyor-2.

Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:30 Kaynak: DHA
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