Emine erdoğan artık kadınlarımız ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve iş hayatına katılıyor-2. - Son Dakika

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Emine erdoğan artık kadınlarımız ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve iş hayatına katılıyor-2.
6 saat önce
Emine Erdoğan Artık kadınlarımız ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve iş hayatına katılıyor-2.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:30 Kaynak: DHA
Emine Erdoğan Artık kadınlarımız ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim ve iş hayatına katılıyor-2
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