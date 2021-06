Emine Erdoğan, 'Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu' ödülüne layık görüldü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN- Habitat) tarafından, Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine destek vermesi, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile çevreye olan katkılarından dolayı, 'Waste Wise Cities Global Champion' (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu) ödülü verildi.

Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende Emine Erdoğan'a ödülü, UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif tarafından takdim edildi. BM Habitat'ın Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine destek verilmesi, sosyal medya, basın açıklaması, etkinlik gibi yollarla girişimin duyurulmasına katkı sağlanması, girişim kapsamında düzenlenecek faaliyetlere aktif katılım sağlanması, 'World Urban Forum' (Dünya Kent Forumu) ve BM Genel Kurulu marjında üst düzey toplantılara iştirak gibi unsurları içeren ödül, ilk kez Emine Erdoğan'a verildi. Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Sharif'in Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Kendileri bir şehir planlamacısı ve başarılı bir eski belediye başkanı. Alanında önemli işler başarmış çok kıymetli bir isim. Burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi ziyareti ve kurumlarımızla teması inanıyorum ki yepyeni meyveler verecektir" dedi. İlerleyen zamanlarda Türkiye ve UN-Habitat arasında yeni ve güçlü iş birliklerini gerçekleştireceklerine işaret eden Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Atık Alanında Akıllı Şehirler girişiminin çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu girişimin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmakta kararlıyız. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Habitat 'Atık Alanında Akıllı Şehirler Şampiyonu' ödülünü, ülkemin gençleri adına kabul etmek istiyorum. Onların çevre konularındaki hassasiyetleri, gelecek güzel günlerin habercisidir. Birleşmiş Milletler Habitat'a takdirleri nedeniyle şükranlarımı sunuyorum."'NESLİMİZ İKLİM KRİZİNİ BİR KRİZ OLMAKTAN ÇIKARABİLECEK ARTIK SON NESİLDİR'Emine Erdoğan, tabiatın önemine dikkati çekerek, "Şu bir gerçek ki tabiat ayrılmaz ve parçalara bölünmez bir bütündür. Ülkeler arasındaki sınırlar tabiat için geçerli değildir. Bir ülkenin sınırları içinde, tabiata karşı işlenen suçun bedelini tüm insanlık ortak öder. Kirlenen hava hepimizin nefesinden eksiltir. Uzak bir ülkede kuruyan yeryüzü suyu, hepimizin içeceği suyu azaltır. Sıklıkla tekrar ettiğimiz bir gerçek var, neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek artık son nesildir. Bu nedenle yükümüz de sorumluluğumuz da çok ağır" diye konuştu.Bu sorumluluk bilinciyle, 2017'de Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını, ardından da Sıfır Atık Mavi Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "2023 yılına kadar, Sıfır Atık'ı ülke çapında tam anlamıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yalnızca 2017-2020 yılları arasında büyük kazanımlar elde ettik. Ciddi oranlarda hammadde, su ve petrol tasarrufu sağladık. 17 milyon ton değerlendirilebilir atık toplandı. 2 milyar ton sera gazı salınımı engellendi. 17 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi. Sıfır atık yaşam kültürünün, insanlar arasında yaygınlaşması ve hakim bir anlayış olması için çalışma alanlarımızı daha da genişletiyoruz. Bu konuda uluslararası her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu da belirtmek isterim."Emine Erdoğan, Büyük Anadolu medeniyetinin yüzyıllardır tabiatla kurduğu ilişkiden, örnek bir çevre kültürü oluştuğuna dikkati çekerek, "Şimdi, tüm dünyanın ihtiyacı olan, tabiatla yeniden kucaklaşmaktır. Ötekileştirdiğimiz tabiatın candan bir parçamız olduğunu yeniden hatırlama vaktidir" ifadesini kullandı.'HIZLA İYİLEŞEN BİR TABİATIN ŞİFACILARI OLABİLİRSİNİZ'Dünyada 10-24 yaş arasında, 1,8 milyar genç olduğunu ve tarihte genç nüfusun ilk defa bu kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını belirten Emine Erdoğan, gençlere şöyle seslendi: "Bu rakam, sizlerin dünyanın düzeni üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu gücü kullanın. Günümüzde iletişim teknolojileri de altın çağını yaşıyor. Bu imkanları, büyük bir zihinsel dönüşümün araçları haline getirebilirsiniz. Tükenmiş bir dünyanın mağdurları değil, hızla iyileşen bir tabiatın şifacıları olabilirsiniz. Medeniyetimizin geliştirdiği çevre kültürünün, dünyaya sunacağı sayısız faydalar var. Bu mesajların, evrensel değerler olmasında sizler öncü olmalısınız. Bizler de her daim yanınızdayız, arkanızdayız. El birliği ile yapacağımız çok şey olduğuna inanıyorum."Emine Erdoğan, çevre sorununun ulusal bir sorun değil, küresel bir mesele olduğuna işaret ederek, "Bu çerçevede yapacağımız her türlü işbirliği, dünyanın geleceğini şekillendirecektir. Çevre meselelerine, ancak bütüncül bir şekilde bakarsak, hedeflenen sonuçlara ulaşabiliriz" dedi. Törene katılanlara çevre konularındaki üstün gayretlerinden ötürü şükranlarını da sunan Emine Erdoğan, "Dünyanın ortak evimiz olduğu gerçeği, hepimiz için bir dayanışma vesilesi olsun" diye konuştu.'İLHAM VEREN KÜRESEL LİDERLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in de Emine Erdoğan'ın atık yönetimi konusundaki çabalarının örnek alınması gerektiğini belirterek, Sıfır Atık Projesinin başarılı bir proje olduğunu söyledi. Sharif, projenin başladığı 2017 ile 2020 yılları arasındaki kazanımlara değinerek, "Türkiye, 2017-2020 yılları arasında 397 milyon ton hammadde, 315 milyon kilovat/saat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrol tasarrufu yaptı. Sıfır Atık Projesi, ülkeyi gelecek nesiller için koruyup muhafaza ediyor" dedi. Türkiye'nin dönüştürülemeyen atık miktarını azaltmak ve atık yönetimini teşvik etmek gibi konularda gösterdiği çabanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Sharif, "Emine Erdoğan'ı Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu ilan etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Katı atık yönetimi ve Sıfır Atık Projesi alanındaki ilham verici çaba ve ilham veren küresel liderliğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.