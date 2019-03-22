Emine Erdoğan Atık Şişe ile Gaziantep Kartına Yükleme Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep'te metal, plastik ve cam atıklarının toplandığı Atıkmatik'e plastik şişe atarak, Gaziantep kartına yükleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep'te metal, plastik ve cam atıklarının toplandığı Atıkmatik'e plastik şişe atarak, Gaziantep kartına yükleme yaptı.



İstanbul'dan sonra Gaziantep'te de uygulamaya konulan Atıkmatik Geri Dönüşüm Otomat Uygulaması ile metal, plastik ve cam atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor. Kent merkezinde Balıklı ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) önündeki 2 noktada hizmet veren Atıkmatik cihazı ile vatandaşlar geri dönüşüme kazandırdığı her atık malzemeye karşılık Gaziantep kartlarına para yüklüyor. Vatandaşların kartlarına, geri dönüşüme kazandırdıkları her cam şişe karşılığı 1 kuruş, plastik şişe karşılığı 2 kuruş ve metal kutu için de 3 kuruş yükleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yapılan ilk yükleme ile Atıkmatik hizmete sunuldu. Emine Erdoğan, iki adet plastik şişe atarak, adına çıkarılan Gaziantep karta yükleme yaptı. Öte yandan, plastik, cam şişe ve metal kartlarla yüklemenin yapılabildiği Gaziantep kart, kentin tüm toplu taşıma araçlarına binişin yanı sıra, bisiklet kiralama, otopark girişi, müze ve hayvanat bahçesi gibi tesis girişlerinde de kullanılabiliyor, mevcut tarifelerle Atıkmatik cihazına atılan 25 pet şişe veya 17 metal içecek kutusu ile Botanik Bahçesi gezilebiliyor, 50 pet şişe veya 34 içecek kutusu ile bir saat bisiklet kiralanabiliyor.



Sistemin tanıtıldığı programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Genel Sekreter Sezer Cihan, GaziUlaş Genel Müdürü Recep Tokat ile vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

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