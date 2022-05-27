Emine Erdoğan, Avcılar'da 150 Anaokulu Açılışı Töreni'ne katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen proje kapsamında 81 ilde tamamlanan 150 Anaokulu projesinin açılış töreni programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık Avcılar Isparta Kule Anaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 81 ilde tamamlanan 150 Anaokulu Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Program konuşmalarının ardından Erdoğan, çocuklar, Bakan Özer ve Bakan Yanık'la birlikte açılış kurdelesini keserek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından protokol yeni açılan Ispartakule Anaokulu'nu gezdi.

"Erken okullaşma okula devamlılığını da artırıyor"

Kürsüde ilk olarak konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal hayatlarına değer katacak her türlü hizmeti vermek üzere hizmet modelleri geliştiriyoruz. Bu anlamda okul öncesi eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın sosyal hayata erken katılımları için de projeler yürütüyoruz. Bu başlıkta verdiğimiz sosyal hizmet ve sosyal yardımlarımızı çağın gereklerine, zamanın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Araştırmalar ve bilimsel çalışmalar erken okullaşmanın çocukların okula yönelik motivasyonlarında çok önemli bir etkisinin olduğunu ifade ediyor. Erken okullaşma, okula devamlılığını da artırıyor. Çocuklarımızın kaliteli bir eğitim hayatı geçirmeleri, kendilerine ve topluma faydalı bir birey olmaları için, hayata sağlıklı bir başlangıç yapmaları kuşkusuz önemli. Bu anlamda okul öncesi eğitimin kritik bir dönüm noktası olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle 2002 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak açılan bin 179 özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulübü sayısını bugün itibarıyla 2 bin 304 çıkardık" dedi.

"Eğitime erişimle ilgili tüm engeller kaldırıldı"

Açılış kurdelesi kesimi öncesinde bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın bakanımız bahsetti son 20 yıl tüm alanlarda engellerin kaldırıldığı bir dönem. Eğitimde de tüm engellerin kaldırıldığı bir dönem oldu. Okullaşma oranlarında devasa bir seferberlik ilan edilerek okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm okullarda okullaşma oranlarında çok ciddi artış oldu. Rakamları hatırlamakta fayda var. 2000'li yıllarda 5 yaşlarındaki okullaşma oranında yüzde 10 yani 100 çocuğumuzdan sadece 10 çocuğumuz zorunlu olmayan okul öncesi eğitime erişiyordu. Bugün bu oran yüzde 92. Ortaöğretimdeki okullaşma oranımız yüzde 44'tü bugün bu oran yüzde 90. Yüksek öğretimde aynı şekilde. İkinci kritik olan şey başörtüsüyle bağlantılı bir şekilde eğitime erişimle ilgili tüm engeller kaldırıldı. Yani kılık kıyafetle ilgili engeller ortadan kaldırıldı. Yetmedi 1999 yılında uygulamaya giren katsayı uygulamasının getirmiş olduğu yüksek erişime erişim engelindeki engeller ortadan kaldırıldı. Yetmedi özel eğitim öğrencilerimiz engeli olan öğrencilerimiz nerede olurlarsa olsunlar eğitimle buluşmalarıyla ilgili seferberlik ilan edildi. Şu anda 453 bin tane engeli olan çocuğumuz imkanı varsa bütünleşme ve kaynaştırmada imkanı sıkıntısı varsa özel eğitim uygulama okullarında eğer süren hastalığı varsa evinde hastanede eğitim alabilme imkanına sahip. Şimdi bu tüm eğitim önündeki erişimler kaldırıldıktan sonra önümüze yeni bir hedef koyduk. Okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitim sadece okullar arası başarı farkını azaltan bir eğitim kademesi değil. Aynı zamanda çocuklarımızın sadece bilişsel becerilerini değil bilişsel olmayan becerilerinin de güçlendirilmesi anlamında çok kıymetli bir alan. Biz bu yola çıktığımız zaman tüm Türkiye'de 2 bin 872 bağımsız anaokulu vardı. Yani biz 1 yılda bundan daha fazla anaokulu yapmak için yola çıktık. Bugün bunun 150 tanesinin açılışını yapılıyoruz. Geriye kalan 2 bin 850 anaokulunun da yatırım programına dahil edilmesiyle ilgili tüm süreçler tamamlandı. İnşallah hanımefendinin programına göre her ay 100 anaokulu açarak Türkiye'de bu anaokulları projesini tamamlaya niyetliyiz" diye konuştu.

"Yüzde 78 olan 5 yaş okullaşma oranının yüzde 100'e çıkarılacağı bilgisini almaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum"

Açılış kurdelesi kesimi öncesinde kürsüde konuşma yapan Emine Erdoğan, okul öncesi eğitimin vurgusunu yaparak, "Erken çocukluk eğitimi hükümetimizin de her zaman öncelikli eğitim politikası olmuştur. 2002 yılında 320 bin çocuğumuz okul öncesi eğitim alırken bugün bu sayının 1 milyon 800 bine ulaştığını bilmek gerçekten büyük bir mutluluk. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde temel eğitimde 10 bin okul projesi başlatıldı. Bu emek toplumumuzu ileri taşıyacak büyük bir vizyonunun ürünüdür. 11'nci Kalkınma Planı ve 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı programında erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alındı. Milli Eğitim Bakanlığımız da her çocuğun en az 1 yıl okul öncesi eğitim almasını hedefledi. Bu çerçevede 2022 yılı sonuna kadar yüzde 78 olan 5 yaş okullaşma oranının yüzde 100'e çıkarılacağı bilgisini almaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında 150 anaokulunun açılışına atıfta bulunarak, "Ayrıca 3 ve 4 yaştaki okullaşma oranının da önemli bir artışı hedefleniyor. Bugün 150 anaokulumuzun açılışını yapıyoruz. Yaklaşık 30 bin yavrumuz bu eğitim yuvalarında akademik hayatlarına ilk adımlarını atacaklar. Elbette hedeflerimiz bundan çok daha büyük. Mevcut 2 bin 782 anaokuluna ek 3 bin, mevcut 30 bin anasınıfına ek 40 bin anasınıfı daha açacağız inşallah. Bu hedefler tamamlandığında yaklaşık 2 milyon 100 bin evladımız anaokulu imkanından istifade edecek. Köylerimizde ve düşük nüfuslu yerleşim yerlerimizdeki evlatlarımızın da anaokuluna kavuşması için düzenlemeler yapıldı. Sınıf açılması için gerekli olan 10 öğrenci sayısı 5'e indirildi. 5'ten az öğrenci olan yerlerde ise öğretmenlerimiz çocuklarımızın ayağına gidiyor. İmkanları kısıtlı ailelerimiz başta olmak üzere çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarıyla pilot bölgelerde beslenme ihtiyaçları bakanlığımızca karşılanıyor" diye konuştu.