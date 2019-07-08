Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Başçarşı'yı gezdi
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Emine Erdoğan, Başçarşı'yı gezdi

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Başçarşı'yı gezdi.

Emine Erdoğan, Başçarşı'yı gezdi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Başçarşı'yı gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek ziyareti kapsamında eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Erdoğan ikili temaslar gerçekleştirirken Emine Erdoğan da Bosna Hersek'te ziyaretlerini sürdürüyor. Emine Erdoğan, başkent Saraybosna'da bulunan Başçarşı'yı gezdi. Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç eşlik etti. - SARAYBOSNA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
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