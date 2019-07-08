Emine Erdoğan, Başçarşı'yı gezdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Başçarşı'yı gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan
, Saraybosna
'daki Başçarşı'yı gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek ziyareti kapsamında eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Erdoğan ikili temaslar gerçekleştirirken Emine Erdoğan da Bosna Hersek'te ziyaretlerini sürdürüyor. Emine Erdoğan, başkent Saraybosna'da bulunan Başçarşı'yı gezdi. Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç eşlik etti. - SARAYBOSNA
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