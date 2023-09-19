Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
Son Güncelleme: 19.09.2023 14:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Miletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri ile New York'ta düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Miletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri ile New York'ta düzenlenen yemekte bir araya geldi.

TÜRKEVİN'DE KURUL ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri ile Türkevi'nde düzenlenen yemekte görüştü. Emine Erdoğan, kendi himayelerindeki "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nın ilk imzalarının atıldığı günde, Danışma Kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

"GEREKEN DESTEĞİ HER ZAMAN VERDİK"

"Sıfır Atık" hareketinin başarıya ulaşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin, bugün ilk imzayı yine kendisinin atmasıyla yinelendiğini belirten Emine Erdoğan, bu harekete gereken desteği her zaman verdiğini dile getirdi.

Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ VURGULANDI

Yemekte, tüketici alışkanlıklarını değiştirerek sürdürülebilirliğe odaklanılması, bu konudaki pilot uygulamaların yaygınlaştırılması, geri dönüşüme odaklanan çözümlere ağırlık verilmesi, ulusal sıfır atık girişimleri, bilgi birikimlerinin farklı ülkeler ve sektörlerle paylaşılması konuları ele alındı.

Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Danışma Kurulu üyeleri de Türkiye'nin sıfır atık konusunda katettiği mesafenin takdir edilesi olduğunu belirterek Emine Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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