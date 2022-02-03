Üye Girişi
Emine Erdoğan, Bebek Kütüphanesi'nde miniklerle bir araya geldi - Son Dakika

Emine Erdoğan, Bebek Kütüphanesi'nde miniklerle bir araya geldi

03.02.2022 11:08

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi'nin iş birliğinde yapılan Altındağ Bebek Kütüphanesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi'nin iş birliğinde yapılan Altındağ Bebek Kütüphanesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Karapürçek Mahallesi'ndeki Altındağ Bebek Kütüphanesi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan, bebek ve çocukları sevip oyuncaklar hediye etti. Erdoğan, kütüphanede 7 yaşındaki Nisa Türkmen'le 'Sıfır Atık' oyununu oynayarak çocuklara atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini anlattı. Erdoğan, Masal Atölyesi'nde çocuklara, 'Nasrettin Hoca ve Cimri Komşusunun Hikayesi' kitabını okudu.

Emine Erdoğan, Bebek Kütüphanesi'nde miniklerle bir araya geldi
Emine Erdoğan, Bebek Kütüphanesi'nde miniklerle bir araya geldi
Emine Erdoğan, Bebek Kütüphanesi'nde miniklerle bir araya geldi

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Altındağ, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Bebek Kütüphanesi'nde miniklerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
11:00 Bir hafta önce çocuğu olmuştu! Emre Karayel babasını kaybetti!
11:00 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor
10:59 Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki
10:52 Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
10:47 Temel Karamollaoğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
10:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
10:37 Gülben Ergen'den "Silikonlarını yenilemişsin" diyen takipçisine yerinde cevap
10:28 Enflasyon son 19 yılın zirvesinde! Altın ve dolar nasıl tepki verdi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:17:25. #1.13#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Bebek Kütüphanesi'nde miniklerle bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement