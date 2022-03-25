Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

25.03.2022 00:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti.

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesini ziyaret etti. Emine Erdoğan'ı kütüphaneye gelişinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ün eşi Şule Öztürk, Kraliyet Kütüphanesi Operasyonel Direktörü Sophie Vandepontseele ile kütüphane içindeki Burgonya Dükleri Koleksiyonu'nun yer aldığı bölümün küratörü Ann Kelders karşıladı.

Kelders, kütüphane gezisi sırasında Erdoğan'a, dönemin en iyi el yazması eserlerinin yer aldığı Burgonya Dükleri Sergisi'ne ilişkin bilgi verdi.

Emine Erdoğan, daha sonra Türk ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı "Nadir Eserler" bölümünü gezerek yetkililerden bilgi aldı.

2. Mahmud'un Belçika'nın tanınması emri

Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne, aslı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza edilen, Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti.

Osmanlı padişahı 2. Mahmud'un el yazısı ile kaleme aldığı emrin yer aldığı belge için Emine Erdoğan'a teşekkür eden kütüphane yetkilileri, belgeyi kütüphanenin en güzide yerinde sergileyeceklerini söyledi.

Sultan 2. Mahmud'un Osmanlı vezirine hitaben kaleme aldığı emirde, "Vezirim. Gönderdiğin yazı ve tercüme görülmüş ve konusu malumum olmuştur. Bu meselede bir şeyi tasdik etmek başka, antlaşma yapmak başkadır. Özellikle Belçika hükümetinin tasdik konusu beşinci derecede olduğundan görüşülüp onaylandığı gibi tasdik edildiğine dair bir adet resmi yazı örneği bana gönderilip arz edildikten sonra Belçika elçisine gönderilsin" ifadeleri yer alıyor.

Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne ayrıca Emine Erdoğan tarafından Türk Mutfağı kitabı hediye edildi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından bazıları el yazması 70 kitap bağışlandı. Emine Erdoğan, kütüphanedeki Türkçe el yazma eserlerin sayısının artırılması ve Türk vatandaşların da yararlanabilmesi için Türkçe sesli rehber uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.

(İHA)

Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

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Kaynak: İHA

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