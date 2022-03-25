Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Brüksel'de Belçika Kraliyet Kütüphanesini ziyaret etti.

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesini ziyaret etti. Emine Erdoğan'ı, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ün eşi Şule Öztürk, Kraliyet Kütüphanesi Operasyonel Direktörü Sophie Vandepontseele ile kütüphane içindeki Burgonya Dükleri Koleksiyonu'nun yer aldığı bölümün küratörü Ann Kelders karşıladı. Kelders, Erdoğan'a, dönemin en iyi el yazması eserlerinin yer aldığı Burgonya Dükleri Sergisi'ne ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, daha sonra Türk ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı 'Nadir Eserler' bölümünü gezerek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ne, aslı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda bulunan, Osmanlı Devleti'nin Belçika'yı tanıma belgesinin replikasını hediye etti.

Erdoğan, ayrıca Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabını, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından basılan bazıları el yazması 70 kitabı kütüphaneye bağışlandı. Emine Erdoğan, kütüphanedeki Türkçe el yazma eserlerin sayısının artırılması ve Türk vatandaşların da yararlanabilmesi için Türkçe sesli rehber uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi. (DHA)